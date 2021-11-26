新變種病毒Nu襲港2例確診　港專家籲：禁止非洲南部人士入境

▲位於香港機場周邊的富豪機場酒店有旅客驗出新冠最新變種病毒。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港富豪機場酒店11日有返港旅客驗出帶有南非新變種病毒株Nu（B.1.1.529），有群聚傳播疑慮，現已發現2人確診。對此，香港政府顧問許樹昌今（26）日表示，傳播力強的變種病毒株Delta已令疫苗大打折扣，新病毒株亦有32個基因突變屬於前所未有，恐影響疫苗功效及帶有更強傳播力，「建議仿傚英國做法，禁止來自非洲南部人士入境。」

▲香港專家呼籲政府，比照英國禁止非洲南部國家人士入境。（圖／CFP）

《香港01》報導，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商業電台《在晴朗的一天出發》表示，部份研究發現變種病毒Delta令疫苗功效降至4至8成，新病毒株亦有大量基因突變「（病毒蛋白）形狀變咗（變異），依㗎疫苗係用未變種嘅病毒配對」，憂慮會更影響疫苗功效，傳播力亦可能更高。

香港衞生署衞生防護中心表示，根據香港大學進行的全基因組測序分析結果，進一步確認兩宗個案基因排序十分相似，並帶有新出現的病毒株（B.1.1.529），與南非及非洲南部的波札那發現的病毒株排序相似，代表由南非抵港的36歲印度籍男子（個案12388）為源頭個案。

至於另名確診民眾則為62歲同層住客於20日檢出帶有變種病毒。對此，港大微生物學系講座教授袁國勇認為，該情況或由空氣傳播，源頭是36歲確診病人戴上「氣閥口罩」噴出有毒空氣至走廊，加上酒店新鮮空氣供應不足造成傳播。

據了解，英國政府已率先宣布將非洲6國列入禁入名單，包括南非、波札那、賴索托、史瓦帝尼、納米比亞及辛巴威等國的航班入境。由於新變種病毒感染力及對疫苗保護作用影響皆不明，許樹昌建議港府比照英國做法，禁止非洲南部國家人士入境，確保病毒不會在港傳播擴散。

