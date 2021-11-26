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張文綺從歌手到主持　出道12年身材始終如一

【企劃特輯】

從歌手到主持　網友驚呼12年完全沒變!?

外界過去對張文綺第一印象是主持人，但其實她已出道12年，而且是歌手出身，她曾發過7張唱片結果卻不盡人意，直到7年前轉戰主持華視綜藝節目，靠著無厘頭的活潑表現打開知名度，許多眼尖的粉絲發現，這12年來張文綺身材幾乎沒有走樣過，維持得十分良好。

▲張文綺從歌手到主持　出道12年身材始終如一。（圖／宏睿國際提供）

曾自認完全吃不胖　吃鹽酥雞也沒再怕

雖然以前在節目上仗著年輕說自己想吃就吃不太管理身材，不過隨著年紀逐漸增加，發現自己越來越無法控制，因為老家是開鹽酥雞，有空回高雄幫忙時，常常在顧攤時就會忍不住炸一些來吃，不過吃完馬上就後悔了，不知道要在運動多久才能抵銷熱量，還好藝人朋友推薦「七日孅」，讓她徹底解決困擾， 張文綺透露「七日孅就如同產品名稱，喝了七天真的超有感，讓她現在可以大口吃自己家的鹽酥雞。

▲張文綺從歌手到主持　出道12年身材始終如一。（圖／宏睿國際提供）

喝茶，也能喝出易瘦體質

中山醫學大學附設醫院「中西整合醫療科」林榮志醫師表示，現代人吃東西較油膩、又特別偏愛重口味，這些飲食方式都是造成身體肥胖的主因，不但營養不均、也容易引發各種疾病；因此將天然漢方成份，結合西醫萃取技術保留精華，研發出這款「七日孅」，讓一般人能夠在生活中就用喝茶的方式養出「易瘦體質」。

▲張文綺從歌手到主持　出道12年身材始終如一。（圖／宏睿國際提供）

七種有效天然漢方成分　熱泡依然保留成份功效

一般茶葉多半用熱水泡開，但高溫同時也有可能把有效成份都破壞掉，林榮志醫生團隊則研發透過，特別技術防止有效成分的破壞，功效包括第一階段要幫助腸道清除毒素、去除宿便油便的「決明子及望江南」；第二階段進入「高排燃」的超人氣減肥聖品「藤黃果」，能做到阻隔碳水化合物形成膽固醇和脂肪，也能抑制食慾、增加細胞燃燒氧化；最後階段的淨化纖體，透過「洛神花、荷葉、甜菊、仙楂」幫助體內循環、不讓多餘脂肪被吸收！以上七種成分天天進行體內環保，當然愈喝愈瘦！

▲張文綺從歌手到主持　出道12年身材始終如一。（圖／宏睿國際提供）

「七日孅」有效去脂解油　上千個案瘦身成功率超過95%

不止女藝人張文綺透過「七日孅」維持窈窕體態，藝人哈孝遠也使用「七日孅」成功甩肉12KG，另外目前在台灣已有超過1,000名以上的個案使用這種經過醫師臨床實驗證實有效的孅體茶包，瘦身成功率高達95%以上，成效相當驚人，不管任何場所只要每天簡單一杯水，就能進行去脂解油的減重循環模式，輕鬆達到淨化纖體、養出瘦體質，保持健康無負擔的窈窕好身材！

▲張文綺從歌手到主持　出道12年身材始終如一。（圖／宏睿國際提供）

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