住宅遭竊名牌包珠寶手錶全被偷　警為追回贓物在河邊冒險這樣做

▲台南市警四分局緝獲涉嫌住宅竊案的盛嫌，並在大排垃圾污泥水中打撈起贓，終於尋獲被害人心愛的名牌包歸還失主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區21日晚發生一起住宅竊案，陳姓女子報案稱住宅遭竊，損失8件寶石類珠寶飾品、手提包及手錶等物品，員警獲報後立即調閱監視器，循線鎖定31歲盛姓男子涉有重嫌，25日上午逮捕盛嫌後坦承行竊，並循線前往善化區曾文溪橋下防汛大排水溝及中西區之珠寶店等處所起出贓物，全案依竊盜等罪嫌送辦。

四分局專案人員於案發後，積極調閱相關監視系統與比對，於案發後雖有掌握竊嫌影像苦於無法掌握盛姓竊嫌實際落腳處所，所幸經過查緝小組明查暗訪與沿線比對犯嫌作案，發現北區疑似竊嫌居住處所，隨即報請地檢署申請搜索票查緝，然竊嫌狡兔三窟，警方上門卻找不到犯嫌。

育平所巡佐范耕鳴與警員吳重諭，憑藉對竊盜犯嫌犯案習性，立即展開擴大分析，終在北區附近汽車旅館中查緝到盛嫌到案，讓本案又開啟契機。盛嫌遭逮時還不敢置信，直呼「怎可能找得到」。

據了解，盛嫌案發前有不時在該行竊住處徘徊與走動情況，警方逮補後才發現過去盛嫌曾在該屋主店內上班，因而起心動念而行竊，然該盛嫌也坦承犯行，並告知警方已將行竊包包丟棄到曾文溪橋下大排，專案小組即迅速趕往大排溪底打撈取贓，員警表示一定要找回被害人之物品，盛嫌見狀也而吐實告知其他行竊物品銷贓流向。

警方在惡臭沖天且垃圾泥巴滿地之大排內打撈起贓，員警不畏地勢陡峭奮力涉水搜尋，還有員警因地形及植被關係，一度跌落水中，最後終於找到失竊LV名牌包等物品，員警也自嘲能找回被害心愛的失物「就值得了」！警方共循線起獲LV包包兩個、黑色皮夾一個、手錶三支等贓物，全案將盛姓竊嫌與戴姓收受贓物業者，依竊盜、收受贓物罪嫌移送台南地檢署法辦。

專案小組帶班所長王高邦表示，在竊案發生時積極調閱監視器，雖過程曲折，遇到許多困境與障礙，警方仍不願放棄任何一絲希望，最後皇天不負苦心人，發現竊嫌蹤跡將他逮捕歸案，追回贓物給被害人一個交代。