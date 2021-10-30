　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

區域聯防共組嚴密警網　麻豆、新營分局聯手偵破電線竊案

▲台南市麻豆、新營分局聯手偵破電線竊案，緝獲2名竊嫌，其中一位還是「六條通」通緝犯，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆、新營分局聯手偵破電線竊案，緝獲2名竊嫌，其中一位還是「六條通」通緝犯，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年10月間台南市新營發生數起輸電線被剪斷偷竊造成停電案，另麻豆分局轄區於10月下旬發生一起相同手法案件，竊嫌犯案時遭被害人發現，嫌犯還奪走被害人手機逃逸，麻豆及新營分局立即聯合組成專案小組，分別在10月26日逮捕王姓犯嫌、29日逮捕身揹6案通緝的黃姓共犯，全案偵訊後依搶奪及竊盜罪嫌送辦。

▲台南市麻豆、新營分局聯手偵破電線竊案，緝獲2名竊嫌，其中一位還是「六條通」通緝犯，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方專案小組調查發現，10月起35歲王嫌、31歲黃嫌涉嫌在台南市新營區多處，以腳踏車與機車作為交通工具，使用瓦斯噴槍、油壓剪剪斷臺電連接住宅、路燈之輸電線、電纜線後偷竊，造成多處住戶停電；另10月22日凌晨，王嫌獨自騎乘機車至下營區以同樣手法犯案時，當場遭住戶發現並持手機報警，犯嫌為阻止報案，遂於過程中搶奪被害人手機後匆忙逃離，現場遺留作案機車、油壓剪、行動電話等物。

▲台南市麻豆、新營分局聯手偵破電線竊案，緝獲2名竊嫌，其中一位還是「六條通」通緝犯，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經比對兩轄區所發生電線竊案犯嫌特徵、手法、證物等資訊，研判均係王、黃2人1組犯嫌所為，麻豆、新營分局立即組成專案小組，報請台南地檢署指揮偵辦，持搜索票及拘票，10月26日先在王姓犯嫌住處逮捕該嫌，29日又循線逮捕在逃的黃姓共犯，逮捕後發現，黃嫌竟身揹3起竊盜案、2起毒品案及1起肇事逃逸案，總計6案通緝案件在逃，全案依搶奪及竊盜罪移送台南地檢署偵辦及歸案，警方將持續擴大清查，呼籲民眾如有遭遇類此手法案件，儘速向警察機關報案。

▲台南市麻豆、新營分局聯手偵破電線竊案，緝獲2名竊嫌，其中一位還是「六條通」通緝犯，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市麻豆、新營分局聯手偵破電線竊案，緝獲2名竊嫌，其中一位還是「六條通」通緝犯，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市麻豆、新營分局聯手偵破電線竊案，緝獲2名竊嫌，其中一位還是「六條通」通緝犯，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市麻豆、新營分局聯手偵破電線竊案，緝獲2名竊嫌，其中一位還是「六條通」通緝犯，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局指出，台南市警局長方仰寧一再指示，各分局偵辦有關攸關民眾財產安全之跨域性犯罪案件，務必統整警力持續查察溯源，以力求儘速破案，避免其繼續犯案，形成治安隱憂。本案能立即偵破防止危害擴大，在於麻豆、新營分局迅速聯手偵辦，相互提供情資，並共同討論決策，致使區域聯防發揮成效，以安定民心，穩定治安。竊嫌貪圖小利竊取電纜線，影響民眾生計及用電，拿觸電風險犯罪，警方籲請資源回收業者勿收購來路不明的物品，民眾遇有可疑人、車進出，請立即撥打110報案電話報警，防範民生竊盜案件發生。

►花799元就有睡在雲朵上的fu

ET快訊
每位市民今普發2000元現金！　26萬人受惠
中部以北「下雨時間點曝」　溫差大入夜急墜10°C
台中步道驚見「眼鏡蛇」起身攻擊！　嘶嘶狂響
先衝了！　全家「咖啡買1送1」驚喜快閃2天
台灣選手赴美獲1.7億合約　不到1年就離隊
「這號碼」超慘！4度擦身而過　一圖看中獎覆蓋率
快訊／蔡英文迎戰公投！　說明座談會估2千人爆場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南北門蚵寮海埔新生地男子捕魚溺水　經送醫搶救仍宣告不治

「大」不可「違」　永康警聯稽小尖兵專責大型車違規執法取締

毒蟲合資買毒品　1人發生車禍2人一起送辦

安南警勸導路邊脫口罩哈煙男　意外查出通緝在身且持有毒品

區域聯防共組嚴密警網　麻豆、新營分局聯手偵破電線竊案

桃園復興「三好」產業競賽　提供旅遊好品質

「瘋狂實驗室」在青埔！　2021桃園萬聖城10／30變裝演唱會揭場

可愛石虎躍上捷運　彩繪列車為台中購物節造勢

誤會一場！疫苗簡訊誤以為詐騙　基隆暖警熱心助預約

「Chill農遊」農創體驗市集　限量4款手作開放預約

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

路口上演天能？駕駛疑誤入死巷　緊急「ctrl+z」倒退嚕回頭右轉

休旅車疑用自動駕駛未注意路況　直衝防撞車「施工處沒放三角錐」

孫德榮病榻心繫華納官司揭「音樂黑洞」　看天王出走：不意外...怒控「吃人不吐骨頭」

《想見你》李子維手機影片藏2年！　第1集「男友視角」公開有彩蛋～

祖孫過斑馬線遭轉彎車直衝撞飛 車主急下車驚壞：A柱擋住沒看到

台南北門蚵寮海埔新生地男子捕魚溺水　經送醫搶救仍宣告不治

「大」不可「違」　永康警聯稽小尖兵專責大型車違規執法取締

毒蟲合資買毒品　1人發生車禍2人一起送辦

安南警勸導路邊脫口罩哈煙男　意外查出通緝在身且持有毒品

區域聯防共組嚴密警網　麻豆、新營分局聯手偵破電線竊案

桃園復興「三好」產業競賽　提供旅遊好品質

「瘋狂實驗室」在青埔！　2021桃園萬聖城10／30變裝演唱會揭場

可愛石虎躍上捷運　彩繪列車為台中購物節造勢

誤會一場！疫苗簡訊誤以為詐騙　基隆暖警熱心助預約

「Chill農遊」農創體驗市集　限量4款手作開放預約

直擊／蘇貞昌演講都靠「這一支」　公投說明會撞球桿搶鏡

美研究：疫苗保護力比「自然免疫」更強！　莫德納效力高於輝瑞BNT

基捷不進基隆！前交長傻眼：交通部為了選舉芭樂票搞「拖延戰術」

首次線上同志遊行14時登場　互動式網站設置在家也能參與

正妹初戀獻上第1次！人夫玩2個月自曝：沒離婚　她慘淪小三崩潰

地主國弱到被取消參賽？　中國冰球恐無緣2022冬奧

蘇丹全國示威今登場！軍事政變衝突至少11死　美籲軍方勿暴力鎮壓

台南北門蚵寮海埔新生地男子捕魚溺水　經送醫搶救仍宣告不治

世界大賽G3史尼克父子交換先發名單　締造經典畫面

台達電第4季營收看增　電動車虧損可望明顯好轉

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

地方熱門新聞

2021桃園萬聖城在青埔　10/30展開

石虎躍捷運　彩繪車為台中購物節造勢

嘉義市百年木造平房火警

台南麻善大橋女子溺水找到人！

疫苗簡訊誤以為詐騙　基隆警熱心助預約

復興「三好」產業競賽　提供旅遊好品質

執行署台南分署法拍會2日登場

國三沙鹿段撞上太空包慘淪「鏟土車」

男「不規則腹痛」　掛急診竟是大腸癌

雲林「紅衣大女孩」獲獎　縣府公布地點

22香腸神豬建醮上桌　單隻40台斤造價7千

喬友大火真相等4月　縣府將公布

高雄托嬰中心虐童　11/1起停辦3個月

麻豆、新營分局聯手偵破電線竊案

更多熱門

相關新聞

台南女子落水失蹤　消防打燈搜救

台南女子落水失蹤　消防打燈搜救

台南市麻豆區麻善大橋27日下午4時32分許，傳出有1名女子疑溺水，台南市消防局據報，立即出動南科、善化、麻豆等分隊及第二大隊消防人車及救生艇前往搜救，消防人員到達現場後，馬上以救生艇下水搜救，並出動無人機進行巡搜，目前天色已暗，消防人員以探照燈打燈持續搜救中。

即／台南驚傳女子落水失蹤

即／台南驚傳女子落水失蹤

新營警深夜逮車手通緝犯+同夥

新營警深夜逮車手通緝犯+同夥

新營警破獲電纜線竊案

新營警破獲電纜線竊案

新營台電與白河分局聯手破電纜竊案

新營台電與白河分局聯手破電纜竊案

關鍵字：

麻豆新營電線竊案

讀者迴響

熱門新聞

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感

韓網紅逝世1年半　媽媽「也跟著走了」

「20種工作」在10年後恐式微消失！

劉謙手速太快「肉眼看不到」！網放慢40倍嚇到發毛

台中22歲男遭虐殺！3女在遺體旁滑手機

30公分超大一根完全入體　30歲男衝醫院醫夾到崩潰

王必勝小三炫包爽回「打算買房」

林依晨產後首露面！

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

帥富豪爆爽砸上億包養「大戰7仙女」！

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

江宏傑認與福原愛有聯絡　鬆口《全明星3》卡司

短裙黑絲「外送妹」熱舞影瘋傳

國台辦：統一後台灣財政收入盡可用於改善民生

更多

最夯影音

更多
被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面