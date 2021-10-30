區域聯防共組嚴密警網　麻豆、新營分局聯手偵破電線竊案

▲台南市麻豆、新營分局聯手偵破電線竊案，緝獲2名竊嫌，其中一位還是「六條通」通緝犯，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年10月間台南市新營發生數起輸電線被剪斷偷竊造成停電案，另麻豆分局轄區於10月下旬發生一起相同手法案件，竊嫌犯案時遭被害人發現，嫌犯還奪走被害人手機逃逸，麻豆及新營分局立即聯合組成專案小組，分別在10月26日逮捕王姓犯嫌、29日逮捕身揹6案通緝的黃姓共犯，全案偵訊後依搶奪及竊盜罪嫌送辦。

警方專案小組調查發現，10月起35歲王嫌、31歲黃嫌涉嫌在台南市新營區多處，以腳踏車與機車作為交通工具，使用瓦斯噴槍、油壓剪剪斷臺電連接住宅、路燈之輸電線、電纜線後偷竊，造成多處住戶停電；另10月22日凌晨，王嫌獨自騎乘機車至下營區以同樣手法犯案時，當場遭住戶發現並持手機報警，犯嫌為阻止報案，遂於過程中搶奪被害人手機後匆忙逃離，現場遺留作案機車、油壓剪、行動電話等物。

案經比對兩轄區所發生電線竊案犯嫌特徵、手法、證物等資訊，研判均係王、黃2人1組犯嫌所為，麻豆、新營分局立即組成專案小組，報請台南地檢署指揮偵辦，持搜索票及拘票，10月26日先在王姓犯嫌住處逮捕該嫌，29日又循線逮捕在逃的黃姓共犯，逮捕後發現，黃嫌竟身揹3起竊盜案、2起毒品案及1起肇事逃逸案，總計6案通緝案件在逃，全案依搶奪及竊盜罪移送台南地檢署偵辦及歸案，警方將持續擴大清查，呼籲民眾如有遭遇類此手法案件，儘速向警察機關報案。

麻豆分局指出，台南市警局長方仰寧一再指示，各分局偵辦有關攸關民眾財產安全之跨域性犯罪案件，務必統整警力持續查察溯源，以力求儘速破案，避免其繼續犯案，形成治安隱憂。本案能立即偵破防止危害擴大，在於麻豆、新營分局迅速聯手偵辦，相互提供情資，並共同討論決策，致使區域聯防發揮成效，以安定民心，穩定治安。竊嫌貪圖小利竊取電纜線，影響民眾生計及用電，拿觸電風險犯罪，警方籲請資源回收業者勿收購來路不明的物品，民眾遇有可疑人、車進出，請立即撥打110報案電話報警，防範民生竊盜案件發生。