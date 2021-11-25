好市多油價「每公升便宜3元」　背後低價秘密曝光

▲好市多油價每公升便宜3元，背後低價秘密公開。（圖／記者游瓊華攝）

記者趙蔡州／綜合報導

在台灣騎乘燃油車輛的駕駛，多數會選擇中油或台塑品牌加油，但油價就沒有太多的選擇空間。美式賣場好市多（Costco）其實也有在台灣開設加油站，每公升也比另外2家間平均便宜3至4元，油價便宜也不是因為油品比較差，而是背後的經營方式所產生的結果。

最近國際原油價格大幅攀升，許多駕駛越來越關注油價。根據AAA最新的調查顯示，全美平均油價19日躍升至每加侖3.41美元，相較去年同期還高出了61%，不過若在好市多或其他連鎖量販店加油，相較傳統加油站，每公升可以便宜0.3美金，在台灣好市多加油，則是便宜3.2元。

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▲好市多油價相較中油及台塑便宜。（圖／翻攝自中油、好市多官網）

不過油價便宜，不是油品比較差，而是背後的經營方式所產生的結果。根據CNN財經新聞報導，汽油佔好市多年度總銷售約10%（即每年約200億美元），美國好市多一處據點每月可售出100萬加侖汽油，相較傳統加油站每月賣8萬加侖，即使利潤較低，但薄利多銷之下仍有利潤。

好市多財務長理查德也表示，當有100人在好市多加油後，至少一半人會進入店內購物，替販量店提供了許多零售競爭對手無法比擬的優勢。台灣好市多目前僅在台中及中壢2處門市有設置加油站，也因此有不少會員希望好市多可以拓增加油業務，畢竟每公升省3至4元，若加滿40、50公升，也是省下不少錢。

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