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2縣市大雨！下週北台剩10℃「冷氣團」達標　專家示警：還會更冷

▲▼氣溫,天氣,寒流,冷空氣,冷氣團,冬天,高壓,低溫,降溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲下週二起鋒面、強冷空氣接力報到，北台灣先濕冷再轉乾冷。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今明兩天受到東北季風影響，北海岸、大台北東側、東半部有雨。下週二起鋒面、強冷空氣接力報到，北台灣先濕冷再轉乾冷，下週四清晨北台灣平地最低剩下10度，已經符合大陸冷氣團標準。氣象專家則透露下個週末還會更冷。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(26、27日)兩天東北季風增強，冷空氣很弱，北台天氣略轉涼，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨；桃園以南晴時多雲，中南部舒適微熱早晚涼。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今、明(26、27日)兩天東北季風增強，冷空氣很弱，北台天氣略轉涼。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

今日各地區氣溫：北部16至22度，中部17至26度，南部18至28度，東部17至25度。下週日，一(28、29日)東北季風減弱，氣溫逐日漸升，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部雨，桃園以南晴時多雲，中南微熱早晚涼。氣象局針對基隆市、新北市發佈大雨特報。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲氣象局針對基隆市、新北市發佈大雨特報。

下週二(30日)鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下，北台先轉濕冷晚再轉乾冷，北台灣平地最低溫遽降至13度左右；其他地區氣溫亦逐漸下降。下週三(1日)起第1波乾冷空氣籠罩，各地晴冷，夜間「強輻射冷卻」加成，早晚很冷。下週四(2日)清晨北台灣平地最低氣溫，約可降至10、11度，台北氣象局的低溫也有降至14度，而符合「大陸冷氣團」定義的機率。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(26日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，東北風迎風面有較多低雲，南部殘存一些從南海移入的中層雲(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，北海岸、東半部海面有降水回波，台灣海峽亦有弱回波移入南台灣(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，北部、東半部、屏東及中南部山區零星飄雨，北海岸降雨較明顯(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下週四(2日)白天至下週五(3日)白天，第1波冷空氣減弱。下週五晚起第2波更強的冷空氣南下，將為下個週末(4、5日)帶來更低的氣溫；但已為末期的模擬，理論上有更大的「不確定性」，也會持續調整，應繼續觀察。

 

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