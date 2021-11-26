新社高中種子青農每天泡農場14小時　勇奪全國競賽金手獎

▲新社高中學生孫樂淮（左3）、紀榮洲（右3）勇奪全國高中技藝競賽農場經營職種金手獎2、3名。（圖／台中市教育局提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

技職教育年度盛事「110學年度全國高級中等學校技藝競賽」進行中，「農業類」競賽成績已出爐：台中市新社高中的農家子弟孫樂懷、紀榮洲囊括農場經營職種金手獎第2名及第3名；台中市教育局指出，該校農場經營科才成立6年，也勇奪團體獎全國冠軍，猶如光速般進步的成績令人激賞。

孫樂淮說：「我當初就是為了要選農場經營科而到新社高中！」家住大肚區、自家就有水稻田的他，從高一開始學科成績就在班上名列前茅，而為了參加技藝競賽，也在實習課程的術科認真練習、持續精進，賽前整整2個月努力鞭策自己，每天從早上6點多開始，直到晚上8、9點還亮著燈泡在農場中，終於一舉獲獎。

孫樂淮說，未來想就讀心目中的「農科哈佛」中興大學，也想要回家務農、貸給自家農田不同的產物，為農業帶來新的契機。

▲110全國高中技藝競賽，新社高中勇奪農業類競賽團體獎全國冠軍。（圖／台中市教育局提供）

紀榮洲則是土生土長的新社人，他說在練習過程中一開始光一個畦都做不完，每株雜草看起來都一樣，現在已經能連續用鋤頭1小時不喊累，幾百種作物、雜草、病蟲害都可一秒辨認出來，而賽前為了方便擦汗、保持涼爽，還理了一個大光頭，展現出勢在必得的決心。

台中市教育局表示，新社高中105學年度才設立農場經營科，這次競賽成績如同以光一樣的速度前進，但並非偶然：該校農業類科除有新社地區得天獨厚的農業資源，學校更積極與新社農會、行政院種苗場、霧峰農試所等結合多方資源發展農業教育。

新社高中校長歐靜瑜表示，農業類科鼓勵學生從農、適性發展，透過農會媒合，讓學生自高一起就進入在地優秀農民的農場進行體驗與實習，有新社阿亮香菇園、欣品咖啡、千樺花園、以及葡萄、洋香瓜與小番茄及新社最有名的葡萄的業師；高二時進一步跟著業師，結合農委會高中從農方案來做學習，並且契合新課綱的專題實作與專題發表，讓學生有完整的學習與職業試探。

歐靜瑜說，未來也會與大學端合作來推展科技農業，希望與地方的農業產業發展鏈結，培育未來「新農人」；教育局局長楊振昇對新社高中結合在地資源、積極發展學生學習和務實致用場域，表示感謝，期勉每位孩子都能積極參與並從中發掘性向，而後適性發展，在人生道路上找到發光發熱的舞台。



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