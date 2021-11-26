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室內外運動皆可免戴口罩　健身房業者添購Dyson空氣清淨機讓消費者安心動起來

▲▼空氣品質,運動,健身房,甲醛,dyson空氣清淨機,超越心動力。（圖／品牌提供）

▲疫後回流的運動人潮，民眾更加注重室內空氣品質，健身房業者也紛紛因應此情況做出調整。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

氣溫轉涼，隨著寒冷的冬天到來，許多喜愛運動的人更傾向選擇在室內做運動。同時，因指揮中心宣布自11/2起，民眾於室內運動可免戴口罩，健身房業者「超越心動力」發現，近期有越來越多學員報名健身有氧課程。面對疫後回流的運動人潮，民眾更加注重室內空氣品質，健身房業者也紛紛因應此情況做出調整。

▲▼空氣品質,運動,健身房,甲醛,dyson空氣清淨機,超越心動力。（圖／杜承哲提供）

▲中港澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲。（圖／杜承哲提供）

中港澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲說明，室外有許多汽機車廢氣、工業等活動產生的有害氣體與懸浮微粒，在秋冬季節常因氣候關係而濃度增加，這些空氣汙染源長時間下來除了容易造成肺功能損失、纖維化，也會增加罹患肺癌的機率與導致血管硬化等心血管疾病。杜承哲醫師進一步表示：「在運動時，人體的換氣量是平時的10～30倍，如空氣品質差，吸入的汙染物也會倍增。因此在秋冬季節、空氣品質不佳時，建議從事室內運動，不論在家運動，或到運動場所，也應注意選擇空氣品質與循環比較良好的環境。」

不過杜承哲醫師也提醒，許多室內運動空間會使用木材地板與裝潢，容易隱藏甲醛逸散的問題，而在密閉空間中，當人數一多，使得室內環境溫度升高，空氣濕度隨之增加，更會提高甲醛逸散速度。此外，運動中揚起的灰塵、懸浮微粒等亦是影響空氣品質的一大因素，且針對環境消毒、清潔等，杜承哲醫師更指出，清潔消毒用品中，可能有含氯等揮發性有機化合物，若長期吸入過多，也可能造成呼吸道敏感與不適。因此呼籲健身房業者，使用合格的空氣清淨機幫助過濾空氣汙染物，仍是為消費者維護健康的重要做法。

▲▼空氣品質,運動,健身房,甲醛,dyson空氣清淨機,超越心動力。（圖／品牌提供）

▲面對後疫情時代的運動空間需求，健身房業者也紛紛祭出配套措施，希望讓消費者可以動得更安心。

面對後疫情時代的運動空間需求，健身房業者也紛紛祭出配套措施，希望讓消費者可以動得更安心。團體體適能運動空間「超越心動力」即表示，場館內主力課程為全球知名的「萊美有氧」，學員們除了重視課程的多樣性與教練的專業度外，也因課程主要都透過呼吸來提升整體的運動效率，所以對於空氣品質的要求也較高。因此特別選用Dyson Purifier Hot+CoolTM Formaldehyde 三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機HP09，超越心動力負責人林以庭表示：「Dyson是具信賴度的品牌，也符合健身房的高質感路線。使用這台Dyson HP09空氣清淨機後，不僅學員都認為環境讓他們比較安心，長時間待在場館的員工也反應空氣比較清新、呼吸無負擔，甚至連原本容易產生過敏症狀的員工也都表示有所改善。」

品牌表示Dyson HP09空氣清淨機全機符合HEPA13等級，可防止髒空氣繞過濾網透過氣流回到室內，避免造成空氣二次汙染。全密封HEPA過濾系統可以捕捉過濾H1N1、H3N2、EV71病毒，以及99.95％小至0.1微米的微粒，包含細菌、PM2.5、致敏原等。Dyson HP09還同時具備獨立的固態甲醛感應器，能夠持續精準偵測室內甲醛濃度，並有效消滅室內甲醛。為了完整把關健身房的空氣品質，超越心動力時常透過Dyson Link App隨時監控健身房內的空氣數據，並在場館開館前，遠端開啟空氣清淨機來提前調節室內空氣，確保員工、學員入館時都能呼吸到清淨空氣。

▲▼空氣品質,運動,健身房,甲醛,dyson空氣清淨機,超越心動力。（圖／品牌提供）

▲善用Dyson Link App隨時監控健身房內的空氣數據，開館前還能遠端事先開啟空氣清淨機，一入館就有清淨好空氣。

除了過濾效果強勁， Dyson HP09空氣清淨機更經獨家POLAR實驗法測試，能有效自動偵測與過濾全室空氣汙染物，並透過Air MultiplierTM氣流倍增技術，將淨化後的空氣吹到運動教室的每個角落，帶動室內空氣流動。負責人認為，Dyson HP09空氣清淨機的科技含量，與超越心動力追求「運動科學」的精神一致。此外，Dyson HP09空氣清淨機提供涼風跟暖風的選擇，在教室內使用涼風，休息區域則因應冬天氣溫轉涼而吹送暖風，讓整體環境更舒適，超越心動力表示：「Dyson空氣清淨機有效提升館內的服務品質，讓員工、學員都相當有感，甚至有學員來運動之後回家馬上下訂一台Dyson HP09空氣清淨機。」

Dyson Purifier Hot+CoolTM Formaldehyde三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機HP09►https://lihi1.com/WA7zG/ETtoday

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