吸金近5千萬！竹聯育仁會涉潑蟑案遭盯上　主嫌家法棍虐小弟

記者張君豪／台北報導

竹聯幫育仁會副會長、綽號土豆的史秋巳（30歲）曾涉妨害自由、恐嚇取財、殺人未遂、聚眾鬥毆等案遭羈押獲准，今年5月底羈押期滿後，刑事局偵四大隊持續監控蒐報，發現史嫌為籌幫派財源，成立假交友投資集團誘騙高薪工程師投資虛擬貨幣網站，短短半年吸金高達近5千萬元，警方收網逮捕史嫌及幫派成員共14人。

▲刑事局偵四大隊破獲竹聯幫育仁會副會長使男涉嫌操盤吸金詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊破獲竹聯幫育仁會副會長使男涉嫌操盤吸金詐騙集團，查扣家法棍、文昌筆等證物。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出：經調查竹聯幫育仁會史嫌羈押期滿後成立「假交友投資」詐騙集團，先透過手機通訊軟體LINE、Telegram、交APP Tinder，冒用網紅美女圖象搭訕網友，取得對方信任後邀約對方加入俗稱「吸金盤」詐騙虛擬貨幣網站。刑事局獲報後會同新北市新店、永和、三重、土城分局、少年隊、台北市大安、萬華、信義、及刑大科偵隊共組專案小組、報請新北地檢署簡股檢察官楊唯宏指揮偵辦。

▲刑事局偵四大隊破獲竹聯幫育仁會副會長史男涉嫌操盤吸金詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，竹聯幫育仁會成員不但涉入暴力追債、雙北市街頭或營業場所聚眾鬥毆、兜售未上市股票等違法行為、2019年參與蘆洲區某KTV砍人案，甚至2020年3月該堂口在士林辦春酒衍生網內互打案件，集團成員涉入今年5月在中山區某餐廳台北市警局長公務邀宴潑蟑示威事件，育仁會氣焰十分囂張，終讓警方盯上。

警方調查，育仁會史嫌嚴厲管理幫眾，若上工遲到早退、或者行動中使用手機都會遭「家法棍」打屁股伺候，更曾恐嚇被害人要拖上山「活埋」，史男因敢打敢鬥、勇於執行幫派老大命令，被捕後拒絕吐實出賣幫眾，羈押期滿出獄後遭竹聯幫擢升為育仁會副會長。

史男獲友人贈文昌筆慶賀榮升幫派大哥，但殊不知早遭警方監控，專案小組從今年起陸續3波行動，並在21日收網逮捕史嫌及交友詐騙集團13名共犯到案，該吸金集團經營半年被害人多達23人，其中一名竹科工程師被誆騙投資金額高達新台幣近400萬元。

警方並當場查扣史嫌名下在彰化縣現值約3百萬元土地、現金新臺幣逾10萬元、做案手機11支、涉案存簿及提款卡3組、GPS追蹤器、4G追蹤器、家法棍棒6支、育仁會龍頭棍（文昌筆）1根等不法贓證物。警詢後依觸犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例移送新北地檢署複訊，檢方向法院聲押史嫌獲准。

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