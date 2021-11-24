受限疫情不留遺憾！兒趕回台見最後一面　母2天後安詳離世

▲▼蔡先生在沙鹿光田醫院協助後，從中國趕回台灣見到母親最後一面。（圖／沙鹿光田醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

91歲的蔡劉阿嬤因心臟腎疾病在沙鹿光田綜合醫院接受治療，10月病情惡化瀕臨生命終點，安寧醫護團隊得知阿嬤的最後心願，是想見到長期在中國工作的小兒子，在符合疾管署探病規定之下，協助蔡先生返台探視母親最後一面，蔡男在病榻前與媽媽分享他在中國的工作成就，母子倆聊得很愉快，蔡劉阿嬤完成最後心願，2天後安詳離開人世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「媽，我是阿明，我從中國趕回來看妳了，我會好好照顧自己，請您安心…」身穿整套防疫衣的蔡先生，返台後原本要有21天隔離與自主管理才能探病，但由於阿嬤病情危急，院方經向衛生局提出申請，蔡先生採檢陰性，並遵照醫院安排、走防疫動線，經過層層關卡，才順利進到病房內，讓母子倆相聚最後的時光。

蔡先生在病榻前與媽媽分享他在中國的工作成就，阿嬤也一直掛心孫子的婚事，蔡先生哽咽述說，阿嬤則是淚流滿面，情緒激動。

福田病房主任李秉學形容，蔡劉阿嬤原本那幾天都平靜沉睡，當天兒子在病榻前跟她說話時，卻突然清醒眼睛發亮還流下淚水，激動的提高音量想要說話，雖然無法清楚表達，但能感受阿嬤很開心，在旁見證這一刻的醫護、社工都很感動，因為這一面真的見得不容易。

蔡先生感謝光田醫院的安排，讓他有機會見到媽媽最後一面，儘管心情複雜但不留遺憾，他跟媽媽說，謝謝她這一生對這個家的付出，請她好好放心、沒有牽掛。

或許是真的完成心願沒有了遺憾，蔡劉阿嬤在與小兒子見面的隔2天，面帶安詳無病痛在睡夢中離世，安寧團隊也幫阿嬤化好美美的妝，家屬看到阿嬤最後一面是如此美麗慈祥，都很欣慰。

蔡劉阿嬤的孫女蔡小姐說，阿嬤今年進出安寧病房兩次，醫護陪伴阿嬤元宵猜燈謎、畫燈籠過節日，以及時時刻刻在旁的聊天關心，創造了很多美好的回憶，謝謝福田病房團隊陪阿嬤走完人生最後一段路，相信那些畫面會永遠烙印在家人心中。

李秉學強調，選擇安寧緩和醫療絕對不是放棄生命，家屬也不是拋棄心愛的人，許多病人在安寧醫療良好的身心照護下，反而許多不適症狀獲得良好控制，協助完成病人與家屬的圓夢計畫，能更從容、尊嚴的走過人生最後一段旅程。