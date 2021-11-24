　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

受限疫情不留遺憾！兒趕回台見最後一面　母2天後安詳離世

▲▼蔡先生在沙鹿光田醫院協助後，從中國趕回台灣見到母親最後一面。（圖／沙鹿光田醫院提供）

▲▼蔡先生在沙鹿光田醫院協助後，從中國趕回台灣見到母親最後一面。（圖／沙鹿光田醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

91歲的蔡劉阿嬤因心臟腎疾病在沙鹿光田綜合醫院接受治療，10月病情惡化瀕臨生命終點，安寧醫護團隊得知阿嬤的最後心願，是想見到長期在中國工作的小兒子，在符合疾管署探病規定之下，協助蔡先生返台探視母親最後一面，蔡男在病榻前與媽媽分享他在中國的工作成就，母子倆聊得很愉快，蔡劉阿嬤完成最後心願，2天後安詳離開人世。

▲▼蔡先生在沙鹿光田醫院協助後，從中國趕回台灣見到母親最後一面。（圖／沙鹿光田醫院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「媽，我是阿明，我從中國趕回來看妳了，我會好好照顧自己，請您安心…」身穿整套防疫衣的蔡先生，返台後原本要有21天隔離與自主管理才能探病，但由於阿嬤病情危急，院方經向衛生局提出申請，蔡先生採檢陰性，並遵照醫院安排、走防疫動線，經過層層關卡，才順利進到病房內，讓母子倆相聚最後的時光。

▲▼蔡先生在沙鹿光田醫院協助後，從中國趕回台灣見到母親最後一面。（圖／沙鹿光田醫院提供）

蔡先生在病榻前與媽媽分享他在中國的工作成就，阿嬤也一直掛心孫子的婚事，蔡先生哽咽述說，阿嬤則是淚流滿面，情緒激動。

福田病房主任李秉學形容，蔡劉阿嬤原本那幾天都平靜沉睡，當天兒子在病榻前跟她說話時，卻突然清醒眼睛發亮還流下淚水，激動的提高音量想要說話，雖然無法清楚表達，但能感受阿嬤很開心，在旁見證這一刻的醫護、社工都很感動，因為這一面真的見得不容易。

蔡先生感謝光田醫院的安排，讓他有機會見到媽媽最後一面，儘管心情複雜但不留遺憾，他跟媽媽說，謝謝她這一生對這個家的付出，請她好好放心、沒有牽掛。

或許是真的完成心願沒有了遺憾，蔡劉阿嬤在與小兒子見面的隔2天，面帶安詳無病痛在睡夢中離世，安寧團隊也幫阿嬤化好美美的妝，家屬看到阿嬤最後一面是如此美麗慈祥，都很欣慰。

蔡劉阿嬤的孫女蔡小姐說，阿嬤今年進出安寧病房兩次，醫護陪伴阿嬤元宵猜燈謎、畫燈籠過節日，以及時時刻刻在旁的聊天關心，創造了很多美好的回憶，謝謝福田病房團隊陪阿嬤走完人生最後一段路，相信那些畫面會永遠烙印在家人心中。

李秉學強調，選擇安寧緩和醫療絕對不是放棄生命，家屬也不是拋棄心愛的人，許多病人在安寧醫療良好的身心照護下，反而許多不適症狀獲得良好控制，協助完成病人與家屬的圓夢計畫，能更從容、尊嚴的走過人生最後一段旅程。

ET快訊
真子才剛嫁！日本「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室根本管不動
沒看老娘在拍照？網美公審誤入鏡情侶　怒告結果出爐
男大生縫46針頭髮剃光　母：瑪莎3煞有背景　有人勸和解
正妹警救浪貓PO照求送養！網暴動：揪團闖紅燈　她驚喊「先不要
上烘爐地求財　9屁孩竟「包圍員警」爆衝突
前少將參謀長私吞公款！連洗衣機都運回家　下場慘了
陳時中脫罩嗨唱「有女陪侍」？　政風調查出爐
女遭雞屎活埋「剩一顆頭」　他開嗆：在大寮有墾丁的感覺

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公司請吃到飽！同事竟「衝炒飯區」嗑一盤　網卻笑讚：是老饕

新竹哥下匝道「前方刷2排車」　唯獨他慘罰4000元！原因氣炸

受限疫情不留遺憾！兒趕回台見最後一面　母2天後安詳離世

台式泡麵都有「1這物」！ 老饕點出關鍵：沒它就輸了

「iHerb背後大老闆來自中國！」女主播1句話被轟慘　急刪文澄清

三接外推有多元價值！詹順貴：讓北海岸、墾丁居民早日脫離核廢夢魘

男狂劈多妹「全帶回家見爸媽」　她熱戀2個月綠慘：前前任懷孕6周

台青少年哈日　日本成最想移民當鄰居與友台國家

新冠疫苗第3劑接種規劃、青少年第2劑BNT打不打　11／28開會討論

《醜陋的中國人》將停止發行　柏楊遺孀：才不會被民進黨用來辱華

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

亂停車遭報復雨刷、後照鏡全毀 擋機車出入口引民怨：你太過份

SISTAR寶拉《認哥》助陣Honey J　《SWF》8隊長再現「Hey Mama」太帥惹！

雙11開心吃烤肉結果「越烤越旺」　他苦笑變奧客了：會不會被黑名單

公司請吃到飽！同事竟「衝炒飯區」嗑一盤　網卻笑讚：是老饕

新竹哥下匝道「前方刷2排車」　唯獨他慘罰4000元！原因氣炸

受限疫情不留遺憾！兒趕回台見最後一面　母2天後安詳離世

台式泡麵都有「1這物」！ 老饕點出關鍵：沒它就輸了

「iHerb背後大老闆來自中國！」女主播1句話被轟慘　急刪文澄清

三接外推有多元價值！詹順貴：讓北海岸、墾丁居民早日脫離核廢夢魘

男狂劈多妹「全帶回家見爸媽」　她熱戀2個月綠慘：前前任懷孕6周

台青少年哈日　日本成最想移民當鄰居與友台國家

新冠疫苗第3劑接種規劃、青少年第2劑BNT打不打　11／28開會討論

《醜陋的中國人》將停止發行　柏楊遺孀：才不會被民進黨用來辱華

黃東熊／我國刑司法慘狀　白色恐怖「官僚意識形態」還在！

全球「大到不能倒銀行」出爐！　摩根大通重返榜首

餅總發想感恩節慰勞　統一獅準備五星級火雞大餐

洪申翰「多國對台灣能源發展高度好奇」　蔡英文要國發會納入建言

陸商務部：外貿面臨「三多三少」困難　不能盲目樂觀

ØZI躍上國際「簽約日本娛樂公司」　成旗下第1位華語藝人！

佛奇：美國「完整接種」定義將包含第3劑　絕大多數人都要補打

K湯「不怕再受傷」親曝回歸時間　他自豪勇士最強：很想要總冠軍

鄰居互告對方噪音擾人　樓上求償10萬樓下索賠20萬都吞敗

中風患側能職能自理訓練　嘉榮復健科從日常活動助病患輕鬆復健

靈活狗空中360度轉一圈險被撞　一次閃2車！網笑：真實版牙通牙

生活熱門新聞

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

「蝦皮取貨」超商新規定　客傻：騙人的吧

她「LINE置頂自己」　揭神級功用

2022年運勢最旺「5生肖」！有望一夜致富

夫下班休息一下眼上吊、吐白沫　等小孩到齊心跳停止

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

iHerb暫停對台服務　實體通路竟開「5倍價差」

第十五輪BNT剩10萬劑！陳時中：量能沒問題

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

停車場驚見新手霸氣外漏！網看傻狂酸

更多熱門

相關新聞

解封防疫衝突　政府要及早因應

解封防疫衝突　政府要及早因應

任何勸導，都帶有冒犯性質，因此對於容易被冒犯的人，就可能激起反彈。但，你可以因為這樣，就不勸導嗎？現在是疫情緩解，如果是今年五、六月，或者未來疫情再起，超商若放任不戴口罩的人進進出出，只怕其他顧客也不敢進去消費了。

春節防疫規定是個大考驗

春節防疫規定是個大考驗

高大成曝台日疫情好轉關鍵

高大成曝台日疫情好轉關鍵

歐洲疫情再起　淪陷四大主因！

歐洲疫情再起　淪陷四大主因！

台南山上花園水道博物館遊覽車等開園

台南山上花園水道博物館遊覽車等開園

關鍵字：

沙鹿光田福田安寧疫情

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

知名建設公司總裁涉性侵　3度毀人貞操產女

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

賈靜雯監製新劇遭退貨！賣Netflix還慘虧

快訊／澎湖女護理師橋下輕生　身體懸半空

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

Keanna認愛4天　曬新男友「水瓶少爺」正面照

流浪挨揍只敢蹲著睡　貓終於躺下

Keanna曝「莉婭在法庭哭窮」！　獲120萬賠償狠嗆：賠很多快去打工

阿母饋天然軟墊滑手機　網友羨慕

「蝦皮取貨」超商新規定　客傻：騙人的吧

更多

最夯影音

更多
孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容
「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面