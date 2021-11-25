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社會 社會焦點 保障人權

7月大男嬰疑遭施虐診斷「虐性腦傷」　原來是小姊姊對他做了這事

嬰兒,寶寶。（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

▲北市父母將1歲多兒子送到醫院救治，兒子被醫院診斷出有虐性腦傷，依法通報。（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

記者黃宥寧／台北報導

北市1對父母將7個月大兒子送往馬偕兒童醫院救治，被診斷出有虐待性頭部、腦室內出血等重傷害，經鑑定後符合「虐性腦傷」立即依法通報，市府提出獨立告訴，控告男嬰父母親家暴。李父與胡母堅決否認犯行稱，兒子出生時腦中有水泡，頭部傷勢應該是大女兒事發前屁股有坐到兒子所造成，士林地檢署參酌幼兒在玩耍時，無法控制力道，過去也無虐待記錄，故認罪嫌不足，將2人不起訴處分。

去年10月22日，馬偕兒童醫院收治7個月大李姓男嬰，發現男嬰受有矢狀竇旁硬膜下出血、左側顳骨骨折、視網膜出血、虐待性頭部創傷等重傷害，立即依法通報。11月2日男嬰被北市家防中心依法緊急安置，經台大附設兒童醫院兒少保護醫療中心鑑定後，判斷結果符合虐性腦傷，有發展遲緩之重大不治或難治等傷害。

李父辯稱，家中除了夫妻，尚有大女兒，小兒子平時都是胡姓妻子照顧，不曾聘用保母，在孩子送醫前也沒有發現任何異狀，夫妻倆更沒有對兒子做出傷害行為，李父更侃侃而談表示，兒子在出生時腦中就有水泡，也持續就醫，出事前2天還有到三重某診所例行性追蹤。

胡母則稱，平時她負責帶2個小孩，也會唸故事書引導大女兒與弟弟一起玩，自己曾經看過女兒跑步踢到兒子，她也告誡過女兒要小心，事發前幾天女兒因跌倒，屁股坐到弟弟頭部左側，應該也有撞到地板磁磚，而案發當天兒子有摔下床，有哭鬧、吐奶，直到晚上才發現兒子躺在地墊上，眼睛會微往上看才緊急送醫。

▼男嬰事發前喝奶沒吐，直到晚間才被母親發現他躺在地墊上眼睛往上看。（圖／翻攝自pixabay）

▲▼奶瓶,嬰兒,餵奶,親子,喝奶,幼兒。（圖／翻攝自pixabay）

胡母也告訴檢察官，她有拿馬偕醫院急診病歷，請教台大兒童腦神經專科郭夢菲醫師，醫師告訴她「如果女兒跌坐在兒子頭上，因重力加速度的關係，是有可能造成現在腦部損傷」對此她認為女兒確實有2、3次不小心跌坐在兒子頭部，對此她自己也認為應該跟此事有關。

檢察官參酌幼兒在玩耍時，因無法控制力道致出力過猛或不慎相互碰撞實屬常見的常理判斷，胡母辯稱，案發前女兒因跌倒屁股坐在被害人頭部左側，再撞到地板磁磚等，並非全然無據。

進一步查看，台大醫院病歷資料、郭夢菲主治醫師門診病歷及李小弟在小兒科診所追蹤腦部超音波就診記錄，認為李小弟在急診前確實未有異狀，且李父、胡母過去未有不妥善照顧，加上並無積極證據認定2人有何犯行，認定犯罪嫌疑不足，將全案不起訴處分。

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