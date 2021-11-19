打第13洞跌陡坡摔成重傷！他怒告球場被打臉　「風險自負」敗陣

▲史姓球友2019年11月在桃園市蘆竹區某高球場打球，其中在第13洞擊球時，不慎滑落陡坡造成顏面骨折與肌腱斷裂等重傷害，怒告球場過失傷害。（示意圖／達志影像／美聯社，圖像與新聞事件無關）

記者沈繼昌／桃園報導

史姓男子前年11月間與友人在桃園市蘆竹區某高球場打球，打到第13洞時球滑落陡坡，史下坡要擊球時不慎滑倒摔傷，造成顏面骨折、肌腱斷裂與外傷性蜘蛛網膜出血等傷勢，史質疑球場未設立警告標示怒告球場負責人與總經理過失傷害；桃檢指出，根據證人與球場顏姓總經理陳述，球友對於球場陡坡部分應有所知悉，且決定自我涉險擊球導致滑倒受傷，實難將結果歸咎球場管理者，復查無其他積極證據，偵結予以顏姓總經理不起訴處分。

檢警調查，86歲的球場曾姓負責人與65歲的球場顏姓總經理遭史姓球友指控，前年11月2日上午與友人在蘆竹高球場打球，在第13洞時，球滑落陡坡，有人提醒剛下過雨，草皮濕滑要下去陡坡要留意，史仍執意走下陡坡，未料卻失足滑到摔傷，導致有外傷性蜘蛛網下腔出血、肌腱斷裂、右側顏面骨折、右肩旋轉肌腱外傷性巨大斷裂傷害等傷勢，被送往林口長庚醫院診斷驗傷，事後怒告球場負責人與總經理過失傷害罪嫌。

檢方指出，球場曾姓負責人已於去年6月間死亡，既已死亡自應為不起訴處分；顏姓總經理聲稱，球場經營已30年，且球場地情本來就有高低起伏，僅有非球場土地才有標示，若斜坡都要設標示，整座球場會有上千個標示，球員到球場擊球時，球場都會向球員進行風險告知，史姓球員是球場終生會員，應該對球場地球相當熟悉，發生意外時，球場第一時間叫救護車送醫治療，球場應無過失。

檢方查出，經查該球場係因行政院體委會審查後合於規定，並於1999年12月發函許可球場開放使用；此外，史姓球原生稱為球場終生會員，每月約打4至5次，應該知道第13洞果嶺區側有斜坡，若要下陡坡擊球若站不穩就有可能滑倒。檢察官曾現場勘驗發現，該處周圍寬闊、土坡處覆有植被，坡型完整且無坑洞或石塊等雜物，亦無阻礙視線，可清楚看見陡坡，且球場外側設有水泥路面可供球員步行至陡坡下方，但史決定涉險導致滑倒受傷。

檢方審酌，史姓男子捨棄水泥路面不走，執意步行至陡坡擊球，且當時下過雨致使草皮濕滑，可能因此滑倒受傷，覆查無其他積極證據足認顏姓總經理有何犯行，認為其罪嫌不足，偵結予以顏姓總經理不起訴處分。

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