前一天中午暢飲「紅白酒」　健身教練凌晨騎重機遭攔查慘了

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局在25日凌晨查獲1名健身教練涉嫌酒後騎乘黃牌重型機車，酒測值達0.49，健身教練坦承24日在家喝了大量紅、白酒，以為酒退了才出門；另外，20日1名男子在酒吧飲酒後騎乘共享單車返家，也遭警方攔查。

▲中山分局連日查獲2起民眾酒駕案件，呼籲民眾千萬不要心存僥倖酒後駕車。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，28歲的范姓健身教練，25日凌晨12時許，騎乘黃牌重型機車行經松江路遇到警方路檢點，警方聞到范姓健身教練身上有濃厚酒味，男子起初否認酒駕，但酒測值高達0.49，他才坦承24日中午在家中喝了大量紅、白酒，被依公共危險罪送辦。

警方指出，近期因八大解禁，許多餐廳也開放，有許多人為了貪圖方便酒後騎車上路，20日凌晨4時許，31歲的李姓男子在酒吧喝酒後，騎乘共享單車行經市民大道、林森北路口遭警方攔查，酒測值為0.35，訊後依照公共危險罪嫌送辦。

中山分局指出，疫情解封後，各大行業陸續開放，民眾也出門參加飲宴聚會，但希望民眾不要誤以為疫情期間，警方防制酒駕的作為為減少，酒駕一但遭查獲，機車、汽車駕駛將面臨罰鍰以及吊扣駕照的處分。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



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