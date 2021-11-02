重回亞太第一　台科大5件作品獲選德國iF設計新秀獎

▲台科大建築系的碳捕集淨化塔獲得年度大獎與3500歐元獎金。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

有「設計界奧斯卡」之稱的德國iF設計獎，近日公布2021年設計新秀獎得獎結果，台科大共5件作品獲獎，「碳捕集淨化塔」更獲得年度大獎（Best of the Year）與獲頒3500歐元獎金，另最新公布的紅點(red dot)設計獎大學排名，台科大也重回亞太第一。

iF設計新秀獎是世界各地學生的最重要的設計獎之一，一年共舉辦兩次，今年第二次的競賽共有40國3900多件作品參賽，其中全球共有7件作品獲得年度大獎並頒發獎金，而台科大建築系陳建勳、賴翰宇、葉俊毅設計的碳捕集淨化塔獲得年度大獎。

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台科大指出，碳捕集淨化塔的設計，主要希望透過生物科技技術，使用細菌以及基因改造的黃金葛來試圖分解過度排放的二氧化碳，透過新興的過濾設計流程，並結合碳捕集的技術，達成永續資源的願景以及空氣品質的淨化。

▼碳捕集淨化塔作品獲得年度大獎與3500歐元獎金。（圖／台科大提供）

葉俊毅說明，二氧化碳過度排放已造成全球暖化加劇，更導致氣候極端變遷，而現今工業化發展下，環境污染問題也慢慢影響到人類健康，所以希望這個建築設計，能安置在火力發電廠排放口，讓工廠的工作人員，不必再有罹患癌症的風險，當未來越來越多的發電廠安裝此項目，就可以進一步改善一整個地區的二氧化碳排放量，有效達到永續資源的新社會型態。

此外，台科大還有4件作品獲選為2021年設計新秀獎，分別為設計系李宗唐、吳芝萲「互動玻璃回收箱」，建築系曾智妘、李晨瑄的「溫馨診所」、陳建勳和金子容的「仿生亭」、陳建勳與孫筱瑜設計的「仿生光合作用保護殼」。

▼台科大「溫馨診所」設計作品入選德國iF設計新秀獎。（圖／台科大提供）

▲台科大「仿生亭」設計作品入選德國iF設計新秀獎。（圖／台科大提供）

台科大校長顏家鈺指出，iF設計新秀獎是全球頂尖設計學生們角逐的設計獎項，台科大在今年兩次競賽，都在永續發展議題拿下首獎並獲頒獎金，不論是之前的垂直防火生態塔，或是此次的碳捕集淨化塔，都展現對永續議題的關注。