通訊行老闆40秒內遭開9槍！　失控男辯「只是想給教訓」判7年

▲有槍砲等前科的廖男不滿遭楊男持西瓜刀砍傷，竟持改造手槍尋仇。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市大同區昌吉街4月發生一起槍擊案，30歲廖嫌不滿被通訊行楊姓老闆砍傷手臂，持改造手槍尋仇，40秒內連開9槍，導致楊受有急性腹部開放性穿刺傷合併多處小腸穿孔等槍傷，所幸送醫搶救保住一命。士林地院依非法寄藏非制式手槍罪，處3年6月，併科罰金9萬、又犯殺人未遂罪，處4年2月，應執行有期徒刑7年。

太陽會大同分會以楊姓男子開的手機行作為掩護的堂口，今年4月3日槍手廖振宏因不滿3月時被楊持西瓜刀砍傷，決定尋仇報復，便持張姓友人寄藏的非制式仿造手槍、坐上不知情高姓友人車子，前往通訊行。

廖男一見楊在手機行外聊天，隨即跑向楊並持槍彈朝楊男開2槍，楊見狀跑向馬路方向逃跑，廖再追上前，近距離朝跌坐在馬路上的楊連開7槍，導致楊受有急性腹部開放性穿刺傷合併多處小腸穿孔、腸系膜破損撕裂傷及背部肌肉處異物取出、急性右側大腿穿刺等傷害，隨後帶槍到派出所投案。

▲廖男不滿被砍，持槍尋仇報復。（圖／記者張君豪翻攝）

開庭時，廖矢口否認有殺人未遂犯行，辯稱「我只是想給他一個教訓，只是想傷害他，沒有要致他於死地」；他的辯護人則辯稱，因為現場還有其他人，他擔心傷及無辜，所以前2槍是朝車輛射擊，另7發子彈是朝楊下半身做打擊，且被告在現場享有絕對的武力優勢，現場沒有人支援楊，楊更是手無寸鐵，綜合上開客觀環境，如果說被告有意殺害楊是非常容易事情，所以被告確實沒有要殺人意思，僅有傷害犯意。

合議庭審酌廖男正值青壯，無視政府嚴格管制槍彈政策，漠視法律禁令，任意接受張姓友人託代管槍彈，對社會治安具有負面影響，復與告訴人間有糾葛，不思以和平方式處理，竟持手槍彈明目張膽在市區道路上槍擊告訴人，公然挑戰法秩序，犯罪情節嚴重，但惟念自行投案，依非法寄藏非制式手槍罪，累犯，處有期徒刑3年6月，併科罰金9萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日；又犯殺人未遂罪，累犯，處有期徒刑4年2月，執行有期徒刑7年。