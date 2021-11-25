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台東大學6人騎車看日出　自撞電箱2女命危

▲▼台東大學學生自撞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東大學學生自撞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、葉國吏／台東、綜合報導　

台東大學6名大一學生，今晨要去海濱公園看日出，沒想到其中一輛雙載機車失控自撞路邊變電箱，2位女學生當場噴飛、無生命跡象命危，緊急送醫急救中。

▲▼台東大學女學生自撞。（圖／記者楊漢聲攝）

▲▼變電箱被撞到90度傾倒。（圖／記者楊漢聲攝）

▲▼台東大學女學生自撞。（圖／記者楊漢聲攝）

這起事故發生在25日清晨5點半左右，變電箱被撞到90度傾倒，2名女學生都是台東大學一年級，由於傷勢嚴重，分別送往馬偕及基督教醫院急救中，至於有無酒駕，警方將委託醫院抽血檢驗，並調查事故原因。

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