台東大學6人騎車看日出　自撞電箱2女命危

21日一輛行駛於國道的陸軍收假專車，因駕駛在行車間突猝，駕駛座旁的許姓國軍弟兄見義勇為，及時控制車輛，救了全車43名同梯，更阻止了一場國道浩劫。許姓弟兄回憶起事發過程，生死一瞬間全歸功從小通勤，無意間注意到大車上的煞車系統，關鍵一個舉動，才讓大家順利保命、自救救人。