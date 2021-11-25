台灣女首富再起！　王雪紅找「神學碩士」進軍元宇宙

▲2017年時宏達電董事長王雪紅就表示，VR和AR將會非常流行，人才需求相當大。（圖／CTWANT提供，下同）

圖／CTWANT

小股民再次用行動力挺台灣女首富王雪紅。宏達電（2498）10月14日晚間全球新品發表會推出－VIVE Flow VR眼鏡，產品還未上市，就搭上元宇宙（Metaverse）題材，股價從35元一路飛漲，本周一（11/22）時逼近百元大關，集團旗下威盛（2388）、威鋒電子（6756）以及建達（6118）等也通通大漲。

兩周後臉書大動作改名為「Meta」，NVIDIA、高通紛紛宣示進軍元宇宙，再度證明了宏達電董事長王雪紅對新科技趨勢的眼光精準。

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63歲的王雪紅，因身為台塑創辦人王永慶女兒，不到30歲自行創業而備受矚目，從威盛（2388）到宏達電，從晶片設計到智慧型手機，王雪紅造就2個台灣股王，2005年被《華爾街日報》評鑑為「全球最值得關注的50位商界女性」、美國《商業週刊》評選為「亞洲之星」；2011年《富比士》雜誌「台灣40大富豪排行榜」第1名。

7年前，宏達電因智慧型手機市占率節節敗退，股王跌落凡間，王雪紅苦思下一個成長引擎之際，看中虛擬實境（VR）潛力，2015宏達電宣布與美國遊戲商Valve進行策略性合作，要將虛擬實境系統帶進全球市場。

▲HTC發表最新VR眼鏡Flow後，搭上元宇宙題材，股價持續飆漲。

隔年，宏達電發表自有平台VIVEPORT，正式進軍VR產業。當時王雪紅說：「HTC VR將打破現有規則」，「HTC VR是個很夢幻的計畫，而這在未來是打破現有規則的跨時代產品，是相當有價值的。」由於VR產業前景不明，王雪紅在外界雜音不斷中堅持前行。

本刊調查，為了發展VR及內容產業，王雪紅早就找來大姊王貴雲長子陳主望、次子陳信生幫忙。其中陳主望負責數位娛樂內容產業，而陳信生則是區塊鏈、VR與VR內容。

為此，王雪紅於2007年元月成立威望國際，由陳主望領軍，威望成立當天，王雪紅與威盛總經理陳文琦都親自出席。同一年，陳信生也加入宏達電，負責區塊鏈技術。據了解，王雪紅跟大姊感情相當好，王雪紅不僅全力支持兩位外甥，兩人也成了王雪紅倚重的事業好幫手。

知情人士指出，VIVE Flow已於11月初全球開賣上市，目前還在鋪貨的階段，對於營收獲利的挹注，預估12月時才會有所反應，真正動能爆發要到明年初才會看到。

▲臉書（Facebook）大動作改名為「Meta」，正式宣示進軍元宇宙。

VR內容發展與布局是未來元宇宙發展的關鍵要素之一，「除了發展元宇宙平台外，還同步進『5G VR Cloud』計畫等，『VR+AR+AI+5G+Blockchain』，將尖端科技結合起來，融合人性與人文藝術，釋放人們的想像力。」宏達電內部表示。

一如往年，王雪紅對自家新產品充滿信心，她還說「We live inincredible times!（我們活在在一個不可思議的時代）！」元宇宙能否成為宏達電再起的動力？拭目以待！

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▲陳信生。

這場音樂會的背後推手，就是宏達電董事長王雪紅的外甥、大姊王貴雲的次子陳信生。而在「BEATDAY x 美秀集團」音樂會之後，接下來，陳信生所帶領的HTCVIVE ORIGINALS品牌團隊還將陸續推出「MetaversePlayground 未來宇宙遊戲場」以及整合5G技術的各項活動。

▲上周末美秀團體的全息演唱會，搭配全新的虛擬場景與全新視角，剛在元宇宙登場。

陳信生接受CTWANT記者電訪時說：「元宇宙其實是個概念，它並不是一個硬體或是軟體服務，而是種氛圍。」「現在會說元宇宙，就是在這個時間點，因為技術、硬體、服務都剛好成熟了，特別是數位資產的觀念也成形了，所以大家都在談。但真要說，網路時代就是元宇宙的開始。」

43歲的陳信生，可說台塑王家中最懂「元宇宙」的成員。許多人不知道，早在2014年王雪紅決定發展虛擬實境（VR）時，當時陪她一起赴美國參觀遊戲商Valve的人，就是陳信生，他同時也是宏達電VIVE、HTC首款區塊鏈手機「HTC EXODUS」的創始者。

外界十分陌生的陳信生，並非初出茅廬。本刊調查，英文名Phil的他，在美國完成學業後，留在矽谷創業，2005年加入一間電子書新創公司，後來這間公司的商品成為美國連鎖書店Barnes &Noble的電子書閱讀器Nook。

2007年陳信生進入HTC擔任產品經理，不但帶領HTC推出世界第一款Facebook手機，還催生HTC的虛擬實境（VR）子品牌「VIVE」。據了解，陳信生為求歷練，才在2015年時離開HTC，赴香港加入李嘉誠旗下的維港投資（Horizons Venture）擔任顧問，大量投資新創公司，成為全球15家公司的董事及監察員，也擔任PRESENCE Capital的經營合夥人。

▲因為新北國王籃球隊的關係，陳信生（左一）與母親王貴雲（中左）難得同台亮相。

這間投資公司投資很多新興科技，包括早期比特幣開發者，因此陳信生接觸到區塊鏈技術，2017年時決定為HTC打造區塊鏈手機，目前擔任HTC去中心化長，負責區塊鏈技術與VIVEPORT等。

陳信生的下個任務是宏達電「5G VR Cloud」計畫，將串連中華電信5G專網、雲端伺服器，及HTC、和碩、HP的VR設備，預計12月中旬在台北松菸、台中國立臺灣美術館、高雄VR體感劇院北中南三大場域，及中華電信全台10間應用服務體驗門市共同展出。

令人意外的是，陳信生還擁有神學碩士學位，同時也是一位合格牧師，因此一度被稱為「創業牧師」。今年4月起兼任新北國王籃球隊的執行長兼領隊，董事長由叔叔王文祥擔任，一併承襲王永慶家族支持運動回饋社會公益的理念。他說：「因為對籃球有熱情，所以希望能將創的精神也帶進籃球的世界裡。」「未來請拭目以待。」

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