　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣女首富再起！　王雪紅找「神學碩士」進軍元宇宙

2017年時宏達電董事長王雪紅就表示，VR和AR將會非常流行，人才需求相當大。（圖／報系資料庫）

▲2017年時宏達電董事長王雪紅就表示，VR和AR將會非常流行，人才需求相當大。（圖／CTWANT提供，下同）

圖／CTWANT

小股民再次用行動力挺台灣女首富王雪紅。宏達電（2498）10月14日晚間全球新品發表會推出－VIVE Flow VR眼鏡，產品還未上市，就搭上元宇宙（Metaverse）題材，股價從35元一路飛漲，本周一（11/22）時逼近百元大關，集團旗下威盛（2388）、威鋒電子（6756）以及建達（6118）等也通通大漲。

兩周後臉書大動作改名為「Meta」，NVIDIA、高通紛紛宣示進軍元宇宙，再度證明了宏達電董事長王雪紅對新科技趨勢的眼光精準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

63歲的王雪紅，因身為台塑創辦人王永慶女兒，不到30歲自行創業而備受矚目，從威盛（2388）到宏達電，從晶片設計到智慧型手機，王雪紅造就2個台灣股王，2005年被《華爾街日報》評鑑為「全球最值得關注的50位商界女性」、美國《商業週刊》評選為「亞洲之星」；2011年《富比士》雜誌「台灣40大富豪排行榜」第1名。

7年前，宏達電因智慧型手機市占率節節敗退，股王跌落凡間，王雪紅苦思下一個成長引擎之際，看中虛擬實境（VR）潛力，2015宏達電宣布與美國遊戲商Valve進行策略性合作，要將虛擬實境系統帶進全球市場。

HTC發表最新VR眼鏡Flow後，搭上元宇宙題材，股價持續飆漲。（圖／馬景平攝、雅虎奇摩股市）

▲HTC發表最新VR眼鏡Flow後，搭上元宇宙題材，股價持續飆漲。

隔年，宏達電發表自有平台VIVEPORT，正式進軍VR產業。當時王雪紅說：「HTC VR將打破現有規則」，「HTC VR是個很夢幻的計畫，而這在未來是打破現有規則的跨時代產品，是相當有價值的。」由於VR產業前景不明，王雪紅在外界雜音不斷中堅持前行。

本刊調查，為了發展VR及內容產業，王雪紅早就找來大姊王貴雲長子陳主望、次子陳信生幫忙。其中陳主望負責數位娛樂內容產業，而陳信生則是區塊鏈、VR與VR內容。

為此，王雪紅於2007年元月成立威望國際，由陳主望領軍，威望成立當天，王雪紅與威盛總經理陳文琦都親自出席。同一年，陳信生也加入宏達電，負責區塊鏈技術。據了解，王雪紅跟大姊感情相當好，王雪紅不僅全力支持兩位外甥，兩人也成了王雪紅倚重的事業好幫手。

知情人士指出，VIVE Flow已於11月初全球開賣上市，目前還在鋪貨的階段，對於營收獲利的挹注，預估12月時才會有所反應，真正動能爆發要到明年初才會看到。

臉書（Facebook）大動作改名為「Meta」，正式宣示進軍元宇宙。（圖／翻攝自臉書直播影片畫面）

▲臉書（Facebook）大動作改名為「Meta」，正式宣示進軍元宇宙。

VR內容發展與布局是未來元宇宙發展的關鍵要素之一，「除了發展元宇宙平台外，還同步進『5G VR Cloud』計畫等，『VR+AR+AI+5G+Blockchain』，將尖端科技結合起來，融合人性與人文藝術，釋放人們的想像力。」宏達電內部表示。

一如往年，王雪紅對自家新產品充滿信心，她還說「We live inincredible times!（我們活在在一個不可思議的時代）！」元宇宙能否成為宏達電再起的動力？拭目以待！

延伸閱讀
女首富風雲再起2／催生VIVE與區塊鏈手機的推手　王雪紅外甥陳信生竟是神學碩士
奧迪吹牛1／聽信廣告買200萬名車想圓露營車美夢　台灣竟無原廠貨可加掛
涼天暖鍋1／沐明鍋物清酒添香　賞高空景觀吃澎湃海鮮

陳信生（圖／HTC提供）

▲陳信生。

這場音樂會的背後推手，就是宏達電董事長王雪紅的外甥、大姊王貴雲的次子陳信生。而在「BEATDAY x 美秀集團」音樂會之後，接下來，陳信生所帶領的HTCVIVE ORIGINALS品牌團隊還將陸續推出「MetaversePlayground 未來宇宙遊戲場」以及整合5G技術的各項活動。

上周末美秀團體的全息演唱會，搭配全新的虛擬場景與全新視角，剛在元宇宙登場。（圖／翻攝自HTC臉書粉絲團）

▲上周末美秀團體的全息演唱會，搭配全新的虛擬場景與全新視角，剛在元宇宙登場。

陳信生接受CTWANT記者電訪時說：「元宇宙其實是個概念，它並不是一個硬體或是軟體服務，而是種氛圍。」「現在會說元宇宙，就是在這個時間點，因為技術、硬體、服務都剛好成熟了，特別是數位資產的觀念也成形了，所以大家都在談。但真要說，網路時代就是元宇宙的開始。」

43歲的陳信生，可說台塑王家中最懂「元宇宙」的成員。許多人不知道，早在2014年王雪紅決定發展虛擬實境（VR）時，當時陪她一起赴美國參觀遊戲商Valve的人，就是陳信生，他同時也是宏達電VIVE、HTC首款區塊鏈手機「HTC EXODUS」的創始者。

外界十分陌生的陳信生，並非初出茅廬。本刊調查，英文名Phil的他，在美國完成學業後，留在矽谷創業，2005年加入一間電子書新創公司，後來這間公司的商品成為美國連鎖書店Barnes &Noble的電子書閱讀器Nook。

2007年陳信生進入HTC擔任產品經理，不但帶領HTC推出世界第一款Facebook手機，還催生HTC的虛擬實境（VR）子品牌「VIVE」。據了解，陳信生為求歷練，才在2015年時離開HTC，赴香港加入李嘉誠旗下的維港投資（Horizons Venture）擔任顧問，大量投資新創公司，成為全球15家公司的董事及監察員，也擔任PRESENCE Capital的經營合夥人。

因為新北國王籃球隊的關係，陳信生（左一）與母親王貴雲（中左）難得同台亮相。（圖／新北國王隊提供）

▲因為新北國王籃球隊的關係，陳信生（左一）與母親王貴雲（中左）難得同台亮相。

這間投資公司投資很多新興科技，包括早期比特幣開發者，因此陳信生接觸到區塊鏈技術，2017年時決定為HTC打造區塊鏈手機，目前擔任HTC去中心化長，負責區塊鏈技術與VIVEPORT等。

陳信生的下個任務是宏達電「5G VR Cloud」計畫，將串連中華電信5G專網、雲端伺服器，及HTC、和碩、HP的VR設備，預計12月中旬在台北松菸、台中國立臺灣美術館、高雄VR體感劇院北中南三大場域，及中華電信全台10間應用服務體驗門市共同展出。

令人意外的是，陳信生還擁有神學碩士學位，同時也是一位合格牧師，因此一度被稱為「創業牧師」。今年4月起兼任新北國王籃球隊的執行長兼領隊，董事長由叔叔王文祥擔任，一併承襲王永慶家族支持運動回饋社會公益的理念。他說：「因為對籃球有熱情，所以希望能將創的精神也帶進籃球的世界裡。」「未來請拭目以待。」

延伸閱讀
女首富風雲再起3／HTC力挺CATCHPLAY　陳主望領著威鋒股價飛越600元
奧迪吹牛2／拖曳露營車上路規定多　車主享樂前規定看清楚
涼天暖鍋2／「澳門贏到足」粵式火鍋　品嘗正宗卜卜蜆、火焰鵝

ET快訊
她問「小孩在學校吃光午餐、回家卻不吃」　醫解答！爸媽秒懂
人妻要外送員額外服務！他無奈「說不出口」　最後這麼做賺到小費
WHO最新認證高端機率　他揭關鍵2單位現身：誰願被魯蛇拖下水
台灣女首富再起！　王雪紅找「神學碩士」進軍元宇宙
台將第4人！　U23火球男莊陳仲敖加盟MLB運動家
北韓學生偷看《魷魚遊戲》判無期徒刑！走私者被槍決　老師也遭殃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫！這2天探底

小女生徵男友條件「不海王」要色　網見猛問：我老了？

WHO最新認證高端機率　他揭關鍵2單位現身：誰願被魯蛇拖下水？

台灣女首富再起！　王雪紅找「神學碩士」進軍元宇宙

累積破千萬劑！　第13批BNT疫苗今早06:23抵台

「明年也無法脫口罩」原因曝　跨年將登場！醫揭1隱憂

美國完整接種要打3劑　醫認已是趨勢「這款打3次效果有限」

15輪開打！143萬人接種BNT　院所「直接預約混打」同步開放

今雨區擴大清晨13.1℃！高山有望降雪　下波恐新低溫強烈冷氣團

提醒「掃實聯制」客人卻暴怒咆哮　店員心寒：公司要求我道歉

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

446KG雙獅地球標海洛因藏木條　逮7嫌初估市價50億史上最大宗

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

駕駛想超車！按一聲短喇叭示意　婦嚇到追上理論聽到報警秒離去

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫！這2天探底

小女生徵男友條件「不海王」要色　網見猛問：我老了？

WHO最新認證高端機率　他揭關鍵2單位現身：誰願被魯蛇拖下水？

台灣女首富再起！　王雪紅找「神學碩士」進軍元宇宙

累積破千萬劑！　第13批BNT疫苗今早06:23抵台

「明年也無法脫口罩」原因曝　跨年將登場！醫揭1隱憂

美國完整接種要打3劑　醫認已是趨勢「這款打3次效果有限」

15輪開打！143萬人接種BNT　院所「直接預約混打」同步開放

今雨區擴大清晨13.1℃！高山有望降雪　下波恐新低溫強烈冷氣團

提醒「掃實聯制」客人卻暴怒咆哮　店員心寒：公司要求我道歉

焦糖哥哥曝接陌生來電：我是總統蔡英文　斥瞎眼支持國民黨

小米發近6千萬獎勵股票給2024名員工　每人296萬元嗨爆

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫！這2天探底

王淨、Rosé都在背YSL「愛心包」　賽琳娜曬可愛「手機包」瞬間火了

美國Toyota IG一張圖藏4大彩蛋　暗示GR Corolla Sport將誕生

網友熱議「最想要的新車配備」盤點！他神回應大酸三寶被讚爆

迪士尼最新動畫女主角真有其人 相似度99%

全球防疫韌性「年度排名」挪威奪榜首　 台灣最新名次曝

她問「小孩在學校吃光午餐、回家卻不吃」　醫解答！爸媽秒懂

小女生徵男友條件「不海王」要色　網見猛問：我老了？

小主人寫作業2貓在旁熱切關注　被強力監督直喊：怎麼算得出來

生活熱門新聞

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

雨彈＋更強冷空氣襲　這天最冷

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

小女生徵男友條件「不海王」　網見猛問：我老了？

台中驚見「一蘭貪吃蛇」！空拍人潮照曝光

醫認3劑已是趨勢　AZ打3次效果有限

「4生肖」12月開新局　第一名爽爽過

雲系北移略回溫 25日全台有雨、高山有機會降雪

今雨區擴大清晨13.1℃　下波恐新低溫強烈冷氣團

台灣女首富再起！　王雪紅找「神學碩士」進軍元宇宙

WHO最新認證高端機率　他揭關鍵2單位現身

「蝦皮取貨」超商新規定　客傻：騙人的吧

麥當勞祭優惠！他鎖定「這1餐點」：要狂吃1個月

提醒實聯制被客訴　公司要她道歉

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

美腿打翻玉米濃湯　手抓「在地美食」狂吸

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

雨彈＋更強冷空氣襲　這天最冷

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

快訊／BLACKPINK Lisa確診新冠肺炎

15天才大一次便！30歲女「腸子癱在那不動」

小女生徵男友條件「不海王」　網見猛問：我老了？

台中驚見「一蘭貪吃蛇」！空拍人潮照曝光

醫認3劑已是趨勢　AZ打3次效果有限

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面