老公吃妙齡媳做的早餐竟被砍頭？　嫉妒、斬首英文這麼說

記者張靖榕／綜合報導

非洲肯亞一名65歲婦人為了早餐和99歲的老公吵架，因為嫉妒老公吃媳婦做的早餐還幫她講話，因此憤而拿開山刀將老公的頭砍斷。這起悲劇的發生過程有3個關鍵字，嫉妒、吵架和斬首，透過時事新聞介紹英文單字的Podcast節目《宇宙人外信》本集就要來講這3個關鍵字的用法。

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65歲的婦人萬嫉汝（Margaret Wanjiru）日前犯下凶案，一天上午她因為起床後發現老公在吃媳婦做的早餐，先和媳婦吵架，過程中卻被老公要求「冷靜點」，還發現老公沒有和她站在同一陣線，氣得衝去拿開山刀回來先割下老公的耳朵，隨後在追出去將她斬首。

事件發生太快，而且失控的萬嫉汝非常暴力，即便媳婦想救公公也被開山刀嚇得無法靠近。據了解，萬嫉汝13歲就嫁給丈夫，兩人婚後育有6名子女，52年的生活幾乎每天吵吵鬧鬧，直到不久前萬揚言要殺死老公，沒想到不久後竟然才真。

▲肯亞婦人和老公是怨偶，早餐成為她暴走的最後一根稻草。（圖／取自Pixabay）



《宇宙人外信》本集提到，吵架在生活中很常會發生，不論要解釋自己或是別人跟人吵架，在英文中要用的就是「fight」，而「fight」指的不只肢體上還有言語上的激烈衝突，因此「我和某人吵架」可以說「I had a fight with sb.」。

其他關於事件的詳細內容和「嫉妒」、「斬首」的英文用法，可以點擊連結收聽，或上各大Podcast平台上搜尋《宇宙人外信》。

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