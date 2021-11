瑞典史上首位「女總理」誕生！　選前最後一刻獲關鍵支持

▲ 瑞典首位女總理安德森。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

瑞典國會於當地時間24日舉行投票,選出財政部長安德森(Magdalena Andersson)擔任總理,成為該國史上首位女性領導人。現年54歲的安德森在投票前最後一刻與左翼政黨達成協議,獲得關鍵支持。

《法新社》報導,安德森本月稍早接任社會民主黨(Social Democrats)黨魁,23日晚間才和左翼黨(Left Party)針對調高養老金達成協議,換取該黨在國會投票支持。

安德森在協議曝光後表示,「我們已經達成一項協議,將提升窮苦的養老金領取者財務狀況。」左翼黨領袖達德高塔(Nooshi Dadgostar)則表示,「我們不會阻擋安德森。」

依照瑞典體制,首相候選人不需獲得國會多數支持,只要不被多數人反對即可。而安德森與左翼黨達成協議以前,便已取得社民黨聯盟夥伴綠黨(Green Party)及中間黨(Centre Party)支持。

安德森將於26日覲見國王卡爾十六世.古斯塔夫(King Carl XVI Gustaf),正式就任總理。前任總理勒文(Stefan Lofven)在任7年,本月10日辭職,被指目的是為讓繼任者有時間為明年9月大選做準備,挽救社民黨支持率。

