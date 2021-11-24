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瑞典史上首位「女總理」誕生！　選前最後一刻獲關鍵支持

▲▼ 瑞典首位女總理安德森（Magdalena Andersson）。（圖／路透）

▲ 瑞典首位女總理安德森。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

瑞典國會於當地時間24日舉行投票，選出財政部長安德森（Magdalena Andersson）擔任總理，成為該國史上首位女性領導人。現年54歲的安德森在投票前最後一刻與左翼政黨達成協議，獲得關鍵支持。

《法新社》報導，安德森本月稍早接任社會民主黨（Social Democrats）黨魁，23日晚間才和左翼黨（Left Party）針對調高養老金達成協議，換取該黨在國會投票支持。

安德森在協議曝光後表示，「我們已經達成一項協議，將提升窮苦的養老金領取者財務狀況。」左翼黨領袖達德高塔（Nooshi Dadgostar）則表示，「我們不會阻擋安德森。」

依照瑞典體制，首相候選人不需獲得國會多數支持，只要不被多數人反對即可。而安德森與左翼黨達成協議以前，便已取得社民黨聯盟夥伴綠黨（Green Party）及中間黨（Centre Party）支持。

安德森將於26日覲見國王卡爾十六世．古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf），正式就任總理。前任總理勒文（Stefan Lofven）在任7年，本月10日辭職，被指目的是為讓繼任者有時間為明年9月大選做準備，挽救社民黨支持率。

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