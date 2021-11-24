勝選後與台斷交？　宏都拉斯在野黨「親中候選人」稱尚未決定

▲宏都拉斯總統候選人秀瑪菈．卡斯楚尚未針對是否與台灣斷交、轉而承認中國做出最後決定。（圖／翻攝自Facebook／@XiomaraCastroZ）



文／中央社

宏都拉斯總統候選人秀瑪菈．卡斯楚的親近幕僚今天表示，她尚未針對是否與台灣斷交、轉而承認中國做出最後決定。在28日大選登場前，這已逐漸成為主要議題。

左派自由重建黨（Libre）的秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）將在28日大選對決執政黨「國家黨」（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），上月民調顯示，秀瑪菈．卡斯楚有兩位數的領先優勢。

秀瑪菈．卡斯楚的幕僚諾艾（Hugo Noe）告訴路透社：「還沒有最終的決定。」

宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）兩屆市長阿斯夫拉，則未在這場外交拉鋸戰中表態。

秀瑪菈．卡斯楚是前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）的妻子，她先前曾表示，若贏得大選，將和中國建立外交關係，與台灣斷交。

曾任財政部長與中央銀行總裁的諾艾強調，秀瑪菈．卡斯楚的最後決定將取決於「其他部門可能提出的利弊得失」，且將展開進一步協商。

即將卸任的宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández Alvarado）本月稍早率團訪台，表達希望宏都拉斯持續深化與台灣的邦誼。

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