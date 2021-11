美民主峰會邀台灣拒大陸　國台辦：涉台稱謂錯誤，堅決反對

▲美國白宮發起線上民主峰會,邀請台灣加入。(圖/路透)

記者魏有德/綜合報導

美國國務院昨(23)日晚間宣布,9日至10日將舉行首屆線上民主峰會,邀請名單包括台灣在內的110國及地區,大陸及俄羅斯等位在受邀名單之列。對此,大陸國台辦發言人朱鳳蓮先就峰會涉台稱謂提出抗議,緊接著再度表達反對立場及呼籲美國須堅守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,

▲中國大陸及俄羅斯均未受邀參加美國白宮主導的民主峰會。(圖/路透)

據悉,由美國白宮發起的線上民主峰會名單中,未見大陸、越南、泰國、緬甸、柬埔寨等國,俄羅斯也被拒於名單外。而這場民主峰會將聚焦對抗威權(Defending against authoritarianism)、打擊貪腐(Addressing and fighting corruption)及促進對人權的尊重(Promoting respect for human rights)等三大主題,目的在號召「志同道合」的夥伴,打擊腐敗、威權主義,促進人權發展。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。(圖/記者任以芳攝)

對此,朱鳳蓮表示,美國網站所列的涉台稱謂是錯誤的,「我們堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來,這個立場是一貫的、明確的。我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,妥善處理涉台問題。」

此外,美中經濟與安全檢討委員會(USCC)日前發布一份報告,內容提及加強台灣「防衛能力」以強化對抗大陸「軍事威脅」。對此,朱鳳蓮強調,該委員會長期發表與事實不符、充滿偏見的報告,「這類報告涉台內容嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定,嚴重干涉中國內政,我們對此堅決反對。」