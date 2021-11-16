屏東林管處志工5天4夜177公里叢林生活　成最有味道的男人

▲屏東林管處11月志工年會 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「5天4夜177公里叢林生活，一趟來回成為最有味道的男人」，屏東林管處11月舉辦志工年會，從教育界退休的志工李俊仁志分享志工體驗，收穫滿滿。

屏東林管處為強化林地巡護並遏止盜伐案件發生，落實公眾參與維護國土保安及森林生態資源，成立國家森林調查監測志工隊，今年已屆滿4周年。在11月舉辦的志工年會中，頒獎感謝不辭勞苦投入深山巡護的志工，並向所有守護山林的志工夥伴致上敬意。

今年度雖受疫情影響，32名志工仍致力於國有林地巡視61趟次，巡視209人次。志工年會在yeah4歡樂的團康活動中展開，自教育界退休的李俊仁志工在年會中以逗趣的「來自叢林生活」分享參與那瑪夏山區深山特遣過程，拋開都市生活，一切生活從零開始，5天4夜177公里路程，一趟出去回來成為「最有味道的男人」，讓現場志工笑成一片，經過五天的挑戰，不只是山林知識的成長，體能也能增強，鼓勵所有志工都能參與。

另也安排新竹及嘉義林區管理處志工巡護經驗的交流，以親身經歷遭山老鼠開膛剖肚盜伐檜木案例，觀察山老鼠盜林至搬運贓木的模式，如何做到安全的通報，配合警林查緝，成功智逮山老鼠，瓦解犯罪集體，讓志工收穫滿滿。

屏東林管處張智強秘書表示，志工是林務局所推動的「社會參與守護山林」具體展現之一，補強政府資源的有限性，建立與民間共同守護淺山至深山森林區域的防護網。目前32名志工，很多是利用假日前往管轄林地巡護、愛林護林宣導，可與體制內森林護管員互補，感謝志工夥伴積極參與偏遠地區巡護與深山特遣，紀錄貴重木森林資源、動植物相及物候，協助防範濫墾及盜伐案件發生，共同為捍衛山林健康努力。