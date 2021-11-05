一家6人生病...被扣存款600元喊「太為難我」　新北分署撤銷命令

▲行政執行署新北分署愛心社與新北巿聯合志願服務協會，到蘇家致贈防疫物資等日用品給蘇太太(右2)。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北一戶蘇姓人家17年來屢因欠繳健保費，被移送行政執行署新北分署強制執行，日前又被移送執行一筆1萬餘元欠款，新北分署僅扣得蘇家存款600元，卻接到蘇太太陳情：「太為難我了！」新北分署主動關懷發現蘇家8人有6人生病，全靠蘇先生每月2萬餘元薪水支撐，新北分署立刻撤銷對蘇家扣押銀行存款命令，並結合志工致贈4000元與日用物資應急，同時協助聯繫健保署申請紓困貸款或愛心補助，期盼蘇家度過難關。

據悉，蘇姓夫妻與3名子女和公婆、小姑同住，目前就讀大學的長子、長女分別罹患亞斯伯格自閉症，都須定期回診，16歲小女兒也就學中，學費、醫藥費與生活費加上婆婆早年購屋所留房貸，使得一家人從2004年起就不時欠繳每月共幾千元健保費，累積到1萬餘元就會被移送新北分署強制執行，次數很頻繁。

▲新北分署愛心社社長黃有文(左)、新北巿聯合志願服務協會理事長張照惠(右)，共同致贈善款給蘇太太。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署今年（2021年）8月強制執行蘇家一筆健保費欠費1萬餘元，發命令給銀行扣押蘇家存款，但扣除銀行手續費250元後，僅實得600元，隨即又收到蘇太太首度寫信陳情，埋怨新北分署扣款舉動「太為難我了！」

新北分署秉持「執行有愛，公益無礙」的柔性理念主動關懷，赫然發現蘇家同住的小姑原本有工作，今年突然罹患腦膜炎住院搶救，醫藥費超過100萬元，目前需每周洗腎2次，婆婆因而辭去工作專心照顧，不料公公接著因腰椎椎間盤脊髓炎合併神經根壓迫住院，目前臥病在床。

而蘇太太本人今年也因腎臟瘤與裝設心導管住院，至今無法工作，蘇先生在家電賣場當約聘工的2萬餘元月薪是全家唯一收入，但蘇先生去年（2020年）也曾因切除膽囊住院，由於房子是自己的，無法申請政府補助，全家人難以維持生計，常需請親友接濟。

新北分署日前由兼任分署愛心社社長的主任執行官黃有文帶隊，會同新北市聯合志願服務協會理事長張照惠等志工，到蘇家致贈共4000元善款與口罩、麵條、餅乾等日用物資，蘇太太代表家人接受，含淚表示感謝，她說之前被扣押存款強制執行，都「忍痛接受」，但今年家人紛紛生病、收入短絀，這次被扣600元也是「救命錢」，她實在無法再忍，才會寫信陳情。

新北分署表示，已撤銷對蘇家扣押銀行存款命令，並提供8家慈善機構團體的急難救助申請表單給蘇太太填寫，協助她提出申請，另聯繫健保署洽詢蘇家是否符合紓困貸款或愛心補助資格，未來新北分署愛心社與志工團體會視狀況加碼協助蘇家，期望全家人戰勝病魔、挺過難關。

新北分署也呼籲當事人若在被強制執行過程中，有經濟上困難無法維持生計，可隨時反映，將會依個案狀況提供分期繳納或酌予寬緩執行的協助。