看起來都沒人！轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢：99.9%都會買

▲網友好奇，為何安全帽店都開在轉角處，看起來沒什麼客人卻不會倒。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

實習記者林郁婷／綜合報導

在路邊的三角地帶或轉彎處，常可看到安全帽店，且看起來都沒有客人光顧，不過每間店卻都撐很久不會倒。就有一名網友好奇「賣安全帽的是怎麼如何經營啊？」吸引逾900留言討論，有知情人表示，除了利潤之外，走進去的人99.9%都會買。

一名網友在「爆廢公社公開版」發文，表示「真的很好奇耶！賣安全帽的是怎麼如何經營啊？平時都沒幾個人進去買呢！卻是一間一間的開？」

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貼文一出，隨即引逾3700人朝聖，不少網友也都想知道，「我超好奇的」、「我們這裡也是，地段店租極貴，但沒啥人潮，我也很納悶」、「我也是有相同疑問」、「對！我也很好奇，有時停車一直看，都沒人上門，難不成是在網路銷售做生意？」有知情人出面解答，「這種店家本來就是顧客少，成交率高，當你踏進店門就代表你有需求，很少逛逛的，所以才會乍看之下沒人去」。

就有內行人點出原因，「為什麼？因為有需求的人才會『走進去』、而走進去幾乎『99.9%』會消費」、「這種店家本來就是顧客少，成交率高，當你踏進店門就代表你有需求，很少逛逛的，所以才會乍看之下沒人去！」、「騎車的人多，市場就大囉，而且每年都有年輕人陸陸續續考到駕照，會想換安全一點的」。

也有網友認為「利潤高啊」、「很多都是寄賣，非店家自己囤貨，加上許多都是自家店面」、「利潤不錯，又不會壞，不用存貨，賣一顆叫一顆，東西還廠商寄放... 店面自己的話 穩賺不賠，店員正妹自家女鵝就省更大...」、「傻傻的，安全帽、眼鏡店的利潤都是用幾倍來算.小朋友才在那邊賺兩三成利潤」。