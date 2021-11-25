　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「長髮會引色狼！」男友逼妹子剃頭：我在保護你　網見1關鍵不單純

情侶吵架,女友穿太少,兩性。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO頭髮根本沒過肩，結果男友還要她再剪短。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

你會為了另一半改變自己的穿著打扮嗎？一名女網友發文表示，男友突然傳訊息要求她「該剪頭髮了」、「別再穿裙子出門」，否則很容易被變態盯上。兩人的對話紀錄曝光後，不少網友全看傻眼，覺得這個男生的問題實在很大。

這名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，提到男友以保護她的安全為由，忽然傳訊息要她剪頭髮、別再穿裙子出門，「因為長頭髮又穿裙子的女生容易被色狼變態盯上」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從對話紀錄可見，男友認為原PO時常早出晚歸，即便頭髮根本沒碰到肩，但與男生相比還是很長，所以覺得頭髮要再剪短一點，「等你放假的時候帶你去剪頭髮。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲男友要原PO趕快去剪頭髮。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO頓時看傻眼，馬上回絕「再說吧！」怎料男友不死心，接著說穿裙子不論長短，都有走光風險，而且「色狼變態看到穿裙子的女生會興奮」，這樣容易被騷擾，若穿的是連身裙，因為只有一件，被直接脫掉的風險又更大，所以「以後別穿裙子出門了吧！裙子在家穿就好」。

男友還說，剪個男生頭也很帥，而且去百元剪髮的話，不只剃得快，而且還很便宜，「我是為了你的安全，怕你被壞人、變態、色狼盯上，是在保護你。」原PO越看越傻眼，覺得男友實在管太多，事後更覺得對方要不是腦袋有奇怪的想法，就是本身是個怪人。

貼文曝光後，大票網友也留言回應，「因為變態才會知道變態的心思啊」、「我看他才是色狼」、「這男的是多沒安全感」、「好煩人的感覺，住海邊」、「要小心分手，這人很怪」、「控制狂絕對秒分」。還有些網友懷疑，「你男友喜歡男的吧」、「你男友可能想要男朋友」。

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
快訊／全家花不到百元中200萬！　名單一次看
印度神童「血月」預言　12月後小心5件事
快訊／陸軍訓練爆意外！　士官「2手指被炸斷」
啦啦隊女神打BNT「衣服一拉走光」　巨胸全露！
快訊／買民生用品中200萬！「這間全聯」開出發票特獎
快訊／陽岱鋼決定離開巨人隊！　經紀公司證實了
譚詠麟拒認睡23歲女粉！　男友再放話「奉陪到底」
16輪疫苗規劃曝！　2方式預約施打

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國內首例！原收費站舊址改建　國1「楊梅休息站」今年底啟用

明討論基捷！交長：感覺柯P較隨興　估未來「全台會有20高鐵站」

小一兒「扛6kg書包」走到快跌倒　照片惹心疼！家長嘆：難怪長不高

再種高麗菜「價格春節後」會哭暈！　11月達786萬株入秋首亮紫爆

婆婆求孕媳「孩子送不孕小叔」　人妻們氣炸了：有皇位要繼承？

男友通宵打LOL狂吼叫　她氣炸「拔掉電腦插頭」！結局讓全場崩潰

「長髮會引色狼！」男友逼妹子剃頭：我在保護你　網見1關鍵不單純

點外送備註「不要哈姆」年輕人看不懂　網喊長知識：老一輩才知道

幫偏鄉長者領藥、載孩童上學　「噗噗共乘」獲服務創新亞太首獎

16輪疫苗規劃曝！平台以第2劑為主　第1劑自行到院所打

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

忘了是木頭椅？狗勾饋桃超用力　跳水式躺下「耳朵都在晃」媽笑翻

Sandy吃老公醋「封殺他」：跟我搶飯碗！　逛街被認出...狂播吳宗憲的歌崩潰：還我清靜！

國內首例！原收費站舊址改建　國1「楊梅休息站」今年底啟用

明討論基捷！交長：感覺柯P較隨興　估未來「全台會有20高鐵站」

小一兒「扛6kg書包」走到快跌倒　照片惹心疼！家長嘆：難怪長不高

再種高麗菜「價格春節後」會哭暈！　11月達786萬株入秋首亮紫爆

婆婆求孕媳「孩子送不孕小叔」　人妻們氣炸了：有皇位要繼承？

男友通宵打LOL狂吼叫　她氣炸「拔掉電腦插頭」！結局讓全場崩潰

「長髮會引色狼！」男友逼妹子剃頭：我在保護你　網見1關鍵不單純

點外送備註「不要哈姆」年輕人看不懂　網喊長知識：老一輩才知道

幫偏鄉長者領藥、載孩童上學　「噗噗共乘」獲服務創新亞太首獎

16輪疫苗規劃曝！平台以第2劑為主　第1劑自行到院所打

如何確定他喜歡妳？假裝摸頭這招超有效，一秒立刻測試完畢

美人妻「0容忍婚姻守則」禁A片、禁異性朋友！　網一看全炸：太瘋

好要更好！東森延攬臺大菁英研發產品　傳銷商：東森帶我完成夢想

國內首例！原收費站舊址改建　國1「楊梅休息站」今年底啟用

北市首場跨年系列活動27日登場　中山站「燈海隧道」、巨大愛心超好拍

IKEA「小巨蛋城市店」搶先帶逛！餐廳插座超多、外帶輕食皆可自助結賬

韓妞新寵「鮮奶油咖啡」DIY超簡單！加櫻桃、巧克力比400次好喝太多

明討論基捷！交長：感覺柯P較隨興　估未來「全台會有20高鐵站」

快訊／花不到百元就中獎！全家開出「1張200萬發票」　名單一次看

台南獵鷹成軍喊「5年奪冠計畫」　台鋼5年1億冠名首創獎金制度

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

統一發票9、10月中獎號碼出爐！

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

小女生徵男友條件「不海王」　網見猛問：我老了？

雨彈＋更強冷空氣襲　這天最冷

台中驚見「一蘭貪吃蛇」！高空俯視「排隊長過秋紅谷」

長髮妹數學課脫了！華麗彎腰「雪乳大放送」

醫認3劑已是趨勢　AZ打3次效果有限

昨增4例接種疫苗後死亡　分別接種「2廠牌」

「4生肖」12月開新局　第一名爽爽過

台灣女首富再起！　王雪紅找「神學碩士」進軍元宇宙

WHO最新認證高端機率　他揭關鍵2單位現身

「台灣最頂拉麵店？」網推2王者：像來到日本

更多熱門

相關新聞

女友瘋狂砍殺　他身中多刀「死不還手」

女友瘋狂砍殺　他身中多刀「死不還手」

台北余姓女子月初才因服藥過量被強制就醫，回家隔天又找同居男友找藥吃，男友拒絕幫忙，竟遭余女持菜刀瘋狂砍刺，男友奪刀逃命，卻禁不住余女哀求再回家，沒想到余女拿出另把刀子繼續砍，男友死命抵擋就是不還手，直到警方破門看到整屋都是血，趕緊把男友送醫，台北地檢署25日依殺人未遂起訴余女。

這樣的方式分手　還能跟他做朋友

這樣的方式分手　還能跟他做朋友

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

3歲弟「變鹹蛋超人」被狂問！媽喊冤：不是家暴

3歲弟「變鹹蛋超人」被狂問！媽喊冤：不是家暴

停車場驚見新手霸氣外漏！網看傻狂酸

停車場驚見新手霸氣外漏！網看傻狂酸

關鍵字：

控制狂男友女友分手爆廢公社公開版

讀者迴響

熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

惹不起「天生易怒」星座Top 3

大S婆婆初見面就嗆「汪小菲是皇族」！S媽神打臉

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

統一發票9、10月中獎號碼出爐！

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

何孟遠消失3個月「暴瘦近照曝光」！

半年洗錢23億！瑪莎惡少博弈集團13人被逮

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面