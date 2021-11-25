「長髮會引色狼！」男友逼妹子剃頭：我在保護你　網見1關鍵不單純

▲原PO頭髮根本沒過肩，結果男友還要她再剪短。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

你會為了另一半改變自己的穿著打扮嗎？一名女網友發文表示，男友突然傳訊息要求她「該剪頭髮了」、「別再穿裙子出門」，否則很容易被變態盯上。兩人的對話紀錄曝光後，不少網友全看傻眼，覺得這個男生的問題實在很大。

這名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，提到男友以保護她的安全為由，忽然傳訊息要她剪頭髮、別再穿裙子出門，「因為長頭髮又穿裙子的女生容易被色狼變態盯上」。

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從對話紀錄可見，男友認為原PO時常早出晚歸，即便頭髮根本沒碰到肩，但與男生相比還是很長，所以覺得頭髮要再剪短一點，「等你放假的時候帶你去剪頭髮。」

▲男友要原PO趕快去剪頭髮。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO頓時看傻眼，馬上回絕「再說吧！」怎料男友不死心，接著說穿裙子不論長短，都有走光風險，而且「色狼變態看到穿裙子的女生會興奮」，這樣容易被騷擾，若穿的是連身裙，因為只有一件，被直接脫掉的風險又更大，所以「以後別穿裙子出門了吧！裙子在家穿就好」。

男友還說，剪個男生頭也很帥，而且去百元剪髮的話，不只剃得快，而且還很便宜，「我是為了你的安全，怕你被壞人、變態、色狼盯上，是在保護你。」原PO越看越傻眼，覺得男友實在管太多，事後更覺得對方要不是腦袋有奇怪的想法，就是本身是個怪人。

貼文曝光後，大票網友也留言回應，「因為變態才會知道變態的心思啊」、「我看他才是色狼」、「這男的是多沒安全感」、「好煩人的感覺，住海邊」、「要小心分手，這人很怪」、「控制狂絕對秒分」。還有些網友懷疑，「你男友喜歡男的吧」、「你男友可能想要男朋友」。