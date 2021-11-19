　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「農地種電」生糾紛　屏東議員宋麗華：縣府介入還給農民公道

▲農地種電 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲農地種電 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

政府近年來積極發展綠能發電，推動「農地種電」政策，吸引不少年齡老化或嚴重缺工的農民投入收取農地種電租金的行列，不料因業者未明確告知農民未來須課徵地價稅、土地增值稅等稅捐，甚至喪失農保資格，已衍生許多糾紛，縣議員宋麗華(19)日在縣議會質詢，要求縣府應介入協助處理，透過集體訴訟方式，中止有「涉嫌詐欺」行為的契約，還給農民公道。

▲農地種電 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

宋麗華指出，最近她接獲不少農民陳情，表示過去在政府大力鼓吹「農地種電」政策及許多太陽光電業者或土地掮客，打著「農地種電比種田賺錢」（660平方公尺、約200坪）的口號下，面對每年每分地可拿到4萬元的種電租金，心動簽下20年的出租種電契約。

但簽完契約經過法院公證後，農民才發現農業用地被變更為「特定目地事業用地」，除了須繳交一筆回饋金給政府之外，還要面對農保資格喪失，尤其農地已不是做農業使用，無法取得農用證明，未來農牧用地移轉（買賣、繼承、贈與）須課徵土地增值稅、遺產稅、贈與稅。

許多農民與業者簽約時，只知拿到的租金比較多，被業者綁約20年卻不知種電後年年要繳交地價稅，需要移轉時還有一堆稅金要繳，仔細一算才知道沒賺多少，而且20年期間土地無法自由利用，衍生農地種電糾紛。

縣議員宋麗華表示，農委會109年8月1日起為防止農地零碎化，已取消660平方公尺以下農地種電變更許可，但之前留下的爭議卻不見公部門介入處理，任由農民單打獨鬥。

她強調，農民與光電業者簽約時，許多業者都沒有向農民清楚告知本身權益，且契約內容如未條列載明「農地已不是做農業使用，無法取得農用證明，未來農牧用地移轉須課徵土地增值稅、遺產稅、贈與稅」等事項，業者作法顯然不當。

宋麗華強烈要求縣府應協助介入處理，幫農民組「自救會」，協助農民爭取權益，透過法律程序集體訴訟，中止不肖業者種電契約，還給農民公道。

►「溫泉公園」13個池泡到爽才870元！

ET快訊
快訊／彭文正慘了！　法院正式發布「通緝令」　
黃瀞瑩真的「被請辭」！　市府宣布卸副發言人職務
重機直插C200慘死　爸爸現身殯儀館見最後一面
役男打瞌睡被懲罰　陸軍司令震怒「連拔9主官」
台灣第一人！　「柔道男神」楊勇緯登世界第1　
高嘉瑜不忍了！被迫當「四劑戰士」：政府該道歉
馬尾妹「胸前濕一片」搭捷運羞爆　老司機抓包4點不對勁
華南7美姬「0修圖真面目」曝光　網驚：修很大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

后里國小籃球場破損不堪　楊瓊瓔爭取教育部143萬刨除重鋪

「農地種電」生糾紛　屏東議員宋麗華：縣府介入還給農民公道

林燕祝質疑有民進黨立委助理介入市府標案　黃偉哲：願移送檢調調查

防乳癌「CSD中衛」推粉紅絲帶口罩做公益　「Motex」x伊甸獲好評

南台灣首座日系Outlet進駐台南　釋665個職缺市府協助辦理徵才

疫情重創生計　逢甲夜市攤商串聯愛心歲末送暖招待獨老逛夜市

林智堅訪聯華電子　攜手打造宜居永續創新城市

財團法人電路板環境公益基金會　捐贈早療孩童輔具

綠鬣蜥成環境浩劫　屏東議員宋麗華：建請縣府提出對策因應

藥物過敏有前兆　台東馬偕藥師提醒牢記6字箴言

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

澎恰恰揭「負債2億」始末：我笨、夠蠢！　突收法院傳票...還原「疑似想輕生」簡訊

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

一言不合就掏棒狀物！2騎士起口角 他狂甩棍嗆「想怎樣」...路人全都錄

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

后里國小籃球場破損不堪　楊瓊瓔爭取教育部143萬刨除重鋪

「農地種電」生糾紛　屏東議員宋麗華：縣府介入還給農民公道

林燕祝質疑有民進黨立委助理介入市府標案　黃偉哲：願移送檢調調查

防乳癌「CSD中衛」推粉紅絲帶口罩做公益　「Motex」x伊甸獲好評

南台灣首座日系Outlet進駐台南　釋665個職缺市府協助辦理徵才

疫情重創生計　逢甲夜市攤商串聯愛心歲末送暖招待獨老逛夜市

林智堅訪聯華電子　攜手打造宜居永續創新城市

財團法人電路板環境公益基金會　捐贈早療孩童輔具

綠鬣蜥成環境浩劫　屏東議員宋麗華：建請縣府提出對策因應

藥物過敏有前兆　台東馬偕藥師提醒牢記6字箴言

中國、俄羅斯侵入南韓防空識別區！派遣9架軍機展開「聯合軍演」

布雷克投1、4、7場　林岳平妙語：如果是海克曼或費古洛

快訊／彭文正被通緝了！誹謗總統拒不出庭　法官：已無拘提實益

曾認新冠病毒從實驗室流出　科學家改稱源頭為動物

艾成自豪性事超合「頻繁就是福」　王瞳羞：他愛從後面偷拍

大腸麵線鋪滿肥滋滋蚵仔！景美夜市排隊夯店　蒜泥無限加到過癮

黃士修言論涉恐嚇　朱立倫避談：我只講國民黨的部分

岳父母狂佔便宜還要求「房貸自己背」！他曝吸血過程：自私的家庭

糗！EMU3000花蓮試車「卡在半路」　台鐵曝故障原因

全國300家全聯門市販賣官田菱雉菱商品！　黃偉哲：歡迎全聯加入水雉保育行列

地方熱門新聞

用保單借澎恰恰100萬　鹿港債主：他一毛都沒還

海神惡煞撂人來　6名少年仔違停、丟菸蒂、無罩　議員轟：起碼再罰12萬

盛唐鉛中毒者首例病逝等不到賠償正義

陳碧玉批南警開罰單像鬼畫符

倒楣男約BNT打成高端　議員質疑台南市府封鎖消息

「2021屏東馬拉松」開跑　交通管制措施看這裡

台南佳里發生自小客車對撞5人送醫

南市幼兒園及國小6所學校　入圍教育部教學卓越獎

羅浮高中學生集體暈針　衛生局：14學生不適

偽虎鯨擱淺沙灘　送基隆救援站照護

台中公車路網升級！六大路廊明年上路

住警器可救命為何推廣困難　裝設率六都最後

華泰名品城聖誕村　打造新復古耶誕場景

消防猛男月曆又來了　竹縣7分隊限量發放

更多熱門

相關新聞

綠鬣蜥成環境浩劫　屏東議員：縣府提出對策因應

綠鬣蜥成環境浩劫　屏東議員：縣府提出對策因應

綠鬣蜥肆虐農作物，屏東縣議宋麗華在議會質詢，要求縣府建請上級對現行關於寵物的引進、管制、飼養進行全面評估，以免對環境造成影響。

勞動部研發農業中高齡者就業輔具　預計年底技轉、明年販售

勞動部研發農業中高齡者就業輔具　預計年底技轉、明年販售

澎湖知名民宿一次4間求售　買賣過2關「有錢不一定買得到」

澎湖知名民宿一次4間求售　買賣過2關「有錢不一定買得到」

百桂農地上蓋廠房　彰縣勒令停業喊拆

百桂農地上蓋廠房　彰縣勒令停業喊拆

台南市議會在南紡國際旅展設攤

台南市議會在南紡國際旅展設攤

關鍵字：

農地種電宋麗華縣議員農民議會

讀者迴響

熱門新聞

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

騎士撞C300亡　車友：170追不上

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

鄭家純開箱6000萬豪宅！　「水平尺量配電箱」驗屋

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

重機騎士撞C300「內臟全碎」亡　駕駛現身還原經過

激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫傻：腸子會掉出來

機車雙載車禍　2男送醫不治

全新Lexus NX200只有台灣有！

更多

最夯影音

更多
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD
粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面