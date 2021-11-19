「農地種電」生糾紛　屏東議員宋麗華：縣府介入還給農民公道

▲農地種電 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

政府近年來積極發展綠能發電，推動「農地種電」政策，吸引不少年齡老化或嚴重缺工的農民投入收取農地種電租金的行列，不料因業者未明確告知農民未來須課徵地價稅、土地增值稅等稅捐，甚至喪失農保資格，已衍生許多糾紛，縣議員宋麗華(19)日在縣議會質詢，要求縣府應介入協助處理，透過集體訴訟方式，中止有「涉嫌詐欺」行為的契約，還給農民公道。

宋麗華指出，最近她接獲不少農民陳情，表示過去在政府大力鼓吹「農地種電」政策及許多太陽光電業者或土地掮客，打著「農地種電比種田賺錢」（660平方公尺、約200坪）的口號下，面對每年每分地可拿到4萬元的種電租金，心動簽下20年的出租種電契約。

但簽完契約經過法院公證後，農民才發現農業用地被變更為「特定目地事業用地」，除了須繳交一筆回饋金給政府之外，還要面對農保資格喪失，尤其農地已不是做農業使用，無法取得農用證明，未來農牧用地移轉（買賣、繼承、贈與）須課徵土地增值稅、遺產稅、贈與稅。

許多農民與業者簽約時，只知拿到的租金比較多，被業者綁約20年卻不知種電後年年要繳交地價稅，需要移轉時還有一堆稅金要繳，仔細一算才知道沒賺多少，而且20年期間土地無法自由利用，衍生農地種電糾紛。

縣議員宋麗華表示，農委會109年8月1日起為防止農地零碎化，已取消660平方公尺以下農地種電變更許可，但之前留下的爭議卻不見公部門介入處理，任由農民單打獨鬥。

她強調，農民與光電業者簽約時，許多業者都沒有向農民清楚告知本身權益，且契約內容如未條列載明「農地已不是做農業使用，無法取得農用證明，未來農牧用地移轉須課徵土地增值稅、遺產稅、贈與稅」等事項，業者作法顯然不當。

宋麗華強烈要求縣府應協助介入處理，幫農民組「自救會」，協助農民爭取權益，透過法律程序集體訴訟，中止不肖業者種電契約，還給農民公道。