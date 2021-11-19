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林燕祝質疑有民進黨立委助理介入市府標案　黃偉哲：願移送檢調調查

▲台南市議員林燕祝質疑，以1家成立不到1個月、資本額1百萬元的公司，竟能標到2個共1500多萬元標案，黃偉哲市長說，願意此兩案送檢調調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員林燕祝質疑，以1家成立不到1個月、資本額1百萬元的公司，竟能標到2個共1500多萬元標案，黃偉哲市長說，願意此兩案送檢調調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

政商關係好，標案沒煩惱？台南市議員林燕祝自由發言質疑有民進黨立委助理、議員參選人介入市府大小標案，偌藝公司今年9月成立資本額1百萬，不到1個月就標到文化局和跨年系列活動，1500多萬元兩個標案，看似依法行政，實則啟人疑竇，黃偉哲市長說，願意將此兩案送檢調。

林燕祝指出，台南市光2021年8、9月就有近6百家停業和解散，很高興9月23日有家偌藝國際事業公司成立，誰知這家資本額1百萬的公司才核准設立，立刻標得市府總金額1545萬元的兩個限制招標案，分別是台南文化局的南瀛之光唱秋台南345萬案，在10月13日決標，另外市府耶誕跨年系列活動，10月27日決標，以1200萬元標得，成立不到1個月標得2個標案，這家公司有何背景？

林燕祝說，這裡兩個標案在採購法上看似依法行政，實則啟人疑竇，問文化局長葉澤山認不認識這家公司的人，內有民進黨的立委助理，政商關係良好，所以成立20天就能標得文化局案子。新聞處長蘇恩恩說，公開上網招標1個多月，只有這家公司來投標，府外有4位專家評審，一切依採購法辦理。

林燕祝不滿地說，台南市大大小小的標案，都可看到民進黨立委助理、議員參選人介入的身影，外界公司想要在台南標案非常困難，因為沒有政商關係，民進黨要選舉的這些人不需要避嫌嗎？這給社會觀感好嗎？明年都要選舉，不要再搞這些事。黃偉哲市長說，願意把這兩個標案資料整理移送檢調。

林燕祝接著關心新化小鎮，市長今年3月視察新化小鎮，承諾讓新化小鎮繼續創造經典，因為新化有百年老街、街役場、武德殿、公會堂、奉安殿、蘇家和鍾家古厝，值得安排深度之旅，但鍾家古厝破敗電線裸露，已失去原有風貌，到底是古蹟還是鬼蹟，請文化局趕緊修復，否則會嚇壞遊客。

另外，林燕祝也為大灣交通小隊爭取一個家，希望大灣消防分隊舊址能給大灣交通小隊用，這個場地因為不到10坪面積太小，不適合做里活動中心用，但因為樓上有寢室，交通小隊員警不用回到大橋本隊，請市府能立刻來現場會勘做最好規劃。

台南市政府指出，耶誕跨年系列活動依法辦理招標，絕無為特定廠商量身訂做，市府自2020跨年晚會起，改變以往台南跨年單一場活動的方式，以不限一日、不限一地方式舉行，自12月起周周有活動，每周末分別於溪南溪北等地，辦理大小不一活動，2020年上網內容為2場親子活動、1場音樂活動、2場大型演唱會，2021年上網內容亦為2場親子活動、1場音樂活動、2場大型演唱會，標案履約內容並無太大變化。

另查2020年上網招標日期為2020年9月7日，第1次上網後有2家公司投標，經評選委員會評選後選出優勝廠商，於2020年10月決標；2021年第1次上網招標日期為2021年8月17日，招標公告期間於中央流行疫情指揮中心記者會中，有媒體詢問指揮官二級警戒是否一路延至年底時，指揮官回應機會很高，本府為避免該勞務採購案辦理之活動，因集會活動參與人數之限制，而有窒礙難行之處，重行檢討變更或補充招標文件內容，增擬疫情嚴峻之應變方案，復於2021年9月14日第2次上網招標，時程並無大幅落差。

本案第2次上網日期經等標期21天開標後，僅有偌藝國際事業有限公司1家廠商投標，於10月15日召開評選會議，經多位專家學者組成的採購評選委員會評選該廠商所提企劃內容符合需求，因此依法於10月26日辦理決標，絕無為特定廠商量身訂做。

台南市警局說明，消防局第5大隊大灣分隊舊廳舍土地及建物管理機關均為警察局，由消防局負責管理維護，為避免員警受理報案時，路程距離及行車時間過久，影響民眾權益，考量該永康分局大灣派出所與龍潭派出所轄，地處永康區之東南端，於交通分隊成立時，同時增設大灣小隊，期案件發生時，可大幅縮短事故處理時間，並及時恢復順暢，避免民眾久候引發民怨。另目前大灣小隊與大灣派出所所合署辦公，每日早上7時至下午7時編排警力3人，就近專責處理大灣與龍潭派出所轄各類交通事故，等消防局第5大隊大灣分隊遷移後，原廳舍提供永康分局交通分隊使用。

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林燕祝民進黨.立委助理標案

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