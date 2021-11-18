家樂福黑五開跑！家電寢具下殺5折　優惠清單一次看

▲家樂福「黑色星期五」優惠即將開跑！（圖／記者蕭筠攝）

記者林育綾／綜合報導

賣場年度盛事黑色星期五購物節即將來臨，除了好市多下週一22日開跑，家樂福也將在11/24舉行至11/30線上線下舉行，其中包括九陽料理廚具下殺近5折、家電寢具下殺5折、漱口水買1送1等。

家樂福即日起至11/30線上購物祭出獨家優惠，包括購買指定商品滿1,399元領券折5%，APP下單抽回饋紅利點數5倍送（3名），另外購買家電任一品項下單就抽陶瓷電暖器一台（1名）。

11/24~11/26黑五期間，推出多款九陽廚具下殺，包括九陽料理鍋熊大或莎莉款，原價1290元，特價749元；快煮壺原價2,480元，特價1,499元。而九陽多功能點心機、電蒸飯盒、即飲機也全都有超殺優惠價。還有SK-II肌活能量活膚霜，原價5,800元，特價3,999元。

而在11/26~11/29期間，多款家電及寢具下殺5折起！包括Tefal新手不沾平底鍋，原價899元，特價449元。正三線天絲乳膠獨立筒床墊，原價15,888元，特價8,888元，等於下殺5.6折。ETQ1600W高壓清洗機Y02AP16，原價2,899元，特價1,999元，換算下殺6.9折。SHARP UHD液晶顯示器原價21,900元，特價18,900元，下殺3000元。Nintendo主機單機原價9,780元，特價8,980元，贈保護貼一張等。

▲好市多黑色購物節11月22日登場。（圖／記者李毓康攝）

而美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」預計於11月22日起至28日正式登場，同樣持續1周時間，天天祭出超狂下殺品讓民眾買到手軟，業者也提前透露全台門市開門時間，13間門市皆提早1小時營業，周五至周日更提早2小時開門，且本周日（11月21日）也將在APP搶先公開精選下殺品，想省荷包的民眾可要先筆記。