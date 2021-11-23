鮮蚵肥肚炸滿「謎樣白珍珠」　他一看嚇反胃！內行解惑長知識了

▲鮮蚵肚子塞滿謎樣白珍珠。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

記者曾筠淇／綜合報導

對很多海鮮控來說，能吃到飽滿多汁的鮮蚵真的太幸福！不過，就有網友從市場買回蚵仔後，發現手上的蚵仔和印象中不太一樣，「肚子有一粒一粒軟軟的，可吃嗎？」貼文曝光後，立刻引發熱烈討論，其中還有內行人出面解惑。

有網友在臉書社團「爆系知識家」上發文表示，他日前到市場買蚵仔，結果一回家才發現，蚵仔的「肚子有一粒一粒軟軟的」，這樣可以吃嗎？原PO當時並沒有想太多，就先用巧手做了蚵仔煎，但他大功告成後，還是沒勇氣吃下肚；反倒是節儉的家人全部吃光光，還說很美味，「口感QQ、有顆粒感。」

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貼文曝光後，就有專業網友現身解惑，「外觀上有點嚇人，但實際上可吃」、「可以，冬天蚵仔比較瘦關係才會這樣，我娘家是自己用蚵仔的，所以不用害怕我亂說」、「這時期蚵繁殖期都會這樣，放心吃」、「可以吃喔，是因為大量繁殖期的關係」。還有不少網友表示，「密集恐懼症的我不行」、「我應該不敢吃」。

根據《東森新聞》報導，小吃業者受訪時表示，鮮蚵肚子一粒一粒很正常，是母蚵在產卵，比較好吃；王功蚵農阿祿也表示，東北季風過後就是蚵仔大量繁殖的季節，所以才會有一顆一顆的狀態，天氣越熱會越有飽足感，現在的肉比較瘦一點，雖然不如春夏季肥美，但也是可以吃。