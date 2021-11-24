　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽媽、老婆都煮晚餐！他「1舉動」慘收離婚簡訊...網辦案：肯定有問題

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲男網友覺得在媽媽家吃一次，回自己家再吃一次沒有關係，不解老婆在氣什麼。（圖／取自免費圖庫xframe）

實習記者林郁婷／綜合報導

婆媳關係一直是一道難解的問題。一名男網友表示，自己婚後和父母同住上下樓，下班回家後先在一樓吃媽媽做的飯，準備再到二樓吃老婆做的，卻因此惹得太太不開心，收到責備的訊息，於是上網求助，「我做錯什麼了嗎？還是

一篇註明是代PO文在「爆廢公社」求問，內容提到「想問各位，若媽媽與老婆同時有煮飯，下班回家先到1樓吃媽媽煮的飯，之後正準備要上2樓吃老婆煮的過程中，老婆突然傳簡訊，是我做錯什麼事情嗎，還是我老婆沒事找事吵？」男網友還註明自己是和父母住同棟不同層，並附上LINE的對話截圖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 0

▲男網友納悶自己做錯什麼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

從附圖中可以看到，老婆寫「我不是有煮，你不上來，昨天都說好了，你也答應，現在又這樣，我真的想離婚了，跟你一點都不快樂，算了啦，你別上來了，我們慢慢分居好了」，而整個過程中，這名男網友只回過一句「媽媽也有煮」。

原來是夫妻與婆婆分住一、二樓，當事人認為，既然媽媽也有煮，他就先在一樓吃一次，再到二樓吃第二次也可以，不認為有什麼問題，也不懂太太在氣什麼，而老婆則是覺得，昨天都已經跟老公說好要回來吃飯，結果老公卻在一樓先吃了。

▲▼男網友收到老婆的訊息要離婚。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲男網友收到老婆的訊息要離婚。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文吸引4千多人朝聖，不少人認為都是原PO朋友的問題，老婆會這樣生氣感覺是因為這種情況不是第一次發生，「如果你昨天已經答應，那就真的是你的錯了，讓老婆白忙一場還好意思說她沒事找事吵」、「這就跟本來約好回家吃飯結果在外面吃飽了不是一樣嗎，老婆火大是正常的」、「既然分開煮，老婆有煮就該回家吃，先吃過上樓就吃不多，煮飯很辛苦，難怪老婆不爽」、「光是那一句『媽媽也有煮』就可以直接判出局了」。

也有網友認為，如果忘記協調媽媽不用煮晚餐，就兩邊都吃，且靜靜地不用說，吃不完明天帶便當就可以了，不要有事沒事扯到媽媽。更有網友點出「這肯定有嚴重的婆媳問題」，而男網友就是造成他們不和的原因。

ET快訊
快訊／32歲護理師彩虹橋下輕生　身體懸半空
超商「包裹取貨」新規定　客傻：騙人的吧！鄉民戰翻
汪小菲離婚後首發聲！　最新行蹤曝
賓士高速「插進超商」畫面曝！　店員慘斷腿
許維恩白紗照曝！「露半球」甜吻王家梁閃爆
遠東遭陸開罰20億天價！　國台辦開嗆：心知肚明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

看起來都沒人！轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢：99.9%都會買

歌詞「重歸祖國」惹議　台師大採新版校歌、保留原曲調

新月曆「終極光棍節」驚呆他：錯過再等1千年　網壞笑：血流成河

「蝦皮包裹取貨」超商新規定　客傻：騙人的吧！鄉民戰翻

玉山國家公園山屋26日恢復原住宿量　排雲山莊每天上限116人

科技結合人文　中大重現40年前鳳飛飛電影《春寒》風貌

老婆和媽媽同時煮飯！他1舉動慘了「妻喊離婚」　網罵：豬隊友

媽媽、老婆都煮晚餐！他「1舉動」慘收離婚簡訊...網辦案：肯定有問題

台灣為了開放萊劑做準備？　陳吉仲：政策從來沒改變過

好市多「牛肉大漲」菲力1kg衝破2000元　鄉民照買單：真沒理由不漲

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

亂停車遭報復雨刷、後照鏡全毀 擋機車出入口引民怨：你太過份

SISTAR寶拉《認哥》助陣Honey J　《SWF》8隊長再現「Hey Mama」太帥惹！

林瑞陽「緊牽深V火辣員工」熱舞！　張庭站後面「臭臉抱胸」全被拍

兒忤逆老媽！壯爸秒站起「想K爆」　網見他魁梧身形：差點見上帝XD

看起來都沒人！轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢：99.9%都會買

歌詞「重歸祖國」惹議　台師大採新版校歌、保留原曲調

新月曆「終極光棍節」驚呆他：錯過再等1千年　網壞笑：血流成河

「蝦皮包裹取貨」超商新規定　客傻：騙人的吧！鄉民戰翻

玉山國家公園山屋26日恢復原住宿量　排雲山莊每天上限116人

科技結合人文　中大重現40年前鳳飛飛電影《春寒》風貌

老婆和媽媽同時煮飯！他1舉動慘了「妻喊離婚」　網罵：豬隊友

媽媽、老婆都煮晚餐！他「1舉動」慘收離婚簡訊...網辦案：肯定有問題

台灣為了開放萊劑做準備？　陳吉仲：政策從來沒改變過

好市多「牛肉大漲」菲力1kg衝破2000元　鄉民照買單：真沒理由不漲

LINE貼圖邁入10周年　上架貼圖超過810萬組

王建民幽默發文：幸好我只拿棒球和手套　網友熱議蔡其昌也留言

正妹健身自拍　驚見變態男偷拍她「渾圓形狀」！6秒噁爛片惹怒網

12月辦雙城論壇！柯文哲：台、陸各有堅持　盼透過交流達「互相諒解」

偷拍大S婚禮糗樣結10年仇！290億富豪「秒轉發汪S離婚PO文」　網虧爆

路邊抽煙突然被飛車「腰斬」　女重傷送醫恐怖畫面曝光！

快訊／澎湖馬公女護理師「彩虹橋輕生」　身體懸半空隨風盪

八村壘返回隊內訓練狀態佳　總教練肯定為復出邁進

驅魔哥闖女僕店找「小愛」　撕毀人形立牌再打女店長嗆：砍妳的頭

看起來都沒人！轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢：99.9%都會買

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

生活熱門新聞

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

她「LINE置頂自己」　揭神級功用

2022年運勢最旺「5生肖」！有望一夜致富

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

夫下班休息一下眼上吊、吐白沫　等小孩到齊心跳停止

iHerb暫停對台服務　實體通路竟開「5倍價差」

停車場驚見新手霸氣外漏！網看傻狂酸

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

今晨13.5℃！明變天雨最多　下波恐強烈冷氣團時間曝

第十五輪BNT剩10萬劑！陳時中：量能沒問題

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

129萬人手刀搶爆BNT　僅剩10萬劑

更多熱門

相關新聞

人夫半夜突討小黃卡照片　老司機秒懂

人夫半夜突討小黃卡照片　老司機秒懂

台灣有越來越多民眾接種疫苗，只要施打疫苗，就會拿到一張黃色的「疫苗接種紀錄卡」。就有一名人妻發文表示，老公日前半夜打給她，要她幫拍小黃卡的照片，大家知道原因嗎？事件曝光後，不少網友都覺得事有蹊蹺，直言「不要問，你會怕」、「不好說」。

新北街頭濺血！夫妻遭榔頭攻擊

新北街頭濺血！夫妻遭榔頭攻擊

房子、薪水都歸她！神隊友1事崩潰不忍了

房子、薪水都歸她！神隊友1事崩潰不忍了

汪死守媽晚餐　「聞香」睡翻不合理

汪死守媽晚餐　「聞香」睡翻不合理

小四國語考改錯字！「18禁題目」老司機懂了

小四國語考改錯字！「18禁題目」老司機懂了

關鍵字：

爆廢公社婆媳關係夫妻晚餐

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

知名建設公司總裁涉性侵　3度毀人貞操產女

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

Keanna認愛4天　曬新男友「水瓶少爺」正面照

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

Keanna曝「莉婭在法庭哭窮」！　獲120萬賠償狠嗆：賠很多快去打工

阿母饋天然軟墊滑手機　網友羨慕

流浪挨揍只敢蹲著睡　貓終於躺下

理科太太首鬆口曝離婚主因！找「婚姻諮商」也失敗

網求試穿性感背心　許瑋甯「直播更衣」辣翻

快訊／昆凌爆家中出意外「頭部撞傷」急取消活動

金管會公布今年「大到不能倒」銀行！　中信銀、國泰世華銀等6家不變

更多

最夯影音

更多
「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！
孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面