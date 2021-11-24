媽媽、老婆都煮晚餐！他「1舉動」慘收離婚簡訊...網辦案：肯定有問題

▲男網友覺得在媽媽家吃一次，回自己家再吃一次沒有關係，不解老婆在氣什麼。（圖／取自免費圖庫xframe）

實習記者林郁婷／綜合報導

婆媳關係一直是一道難解的問題。一名男網友表示，自己婚後和父母同住上下樓，下班回家後先在一樓吃媽媽做的飯，準備再到二樓吃老婆做的，卻因此惹得太太不開心，收到責備的訊息，於是上網求助，「我做錯什麼了嗎？還是

一篇註明是代PO文在「爆廢公社」求問，內容提到「想問各位，若媽媽與老婆同時有煮飯，下班回家先到1樓吃媽媽煮的飯，之後正準備要上2樓吃老婆煮的過程中，老婆突然傳簡訊，是我做錯什麼事情嗎，還是我老婆沒事找事吵？」男網友還註明自己是和父母住同棟不同層，並附上LINE的對話截圖。

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▲男網友納悶自己做錯什麼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

從附圖中可以看到，老婆寫「我不是有煮，你不上來，昨天都說好了，你也答應，現在又這樣，我真的想離婚了，跟你一點都不快樂，算了啦，你別上來了，我們慢慢分居好了」，而整個過程中，這名男網友只回過一句「媽媽也有煮」。

原來是夫妻與婆婆分住一、二樓，當事人認為，既然媽媽也有煮，他就先在一樓吃一次，再到二樓吃第二次也可以，不認為有什麼問題，也不懂太太在氣什麼，而老婆則是覺得，昨天都已經跟老公說好要回來吃飯，結果老公卻在一樓先吃了。

▲男網友收到老婆的訊息要離婚。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文吸引4千多人朝聖，不少人認為都是原PO朋友的問題，老婆會這樣生氣感覺是因為這種情況不是第一次發生，「如果你昨天已經答應，那就真的是你的錯了，讓老婆白忙一場還好意思說她沒事找事吵」、「這就跟本來約好回家吃飯結果在外面吃飽了不是一樣嗎，老婆火大是正常的」、「既然分開煮，老婆有煮就該回家吃，先吃過上樓就吃不多，煮飯很辛苦，難怪老婆不爽」、「光是那一句『媽媽也有煮』就可以直接判出局了」。

也有網友認為，如果忘記協調媽媽不用煮晚餐，就兩邊都吃，且靜靜地不用說，吃不完明天帶便當就可以了，不要有事沒事扯到媽媽。更有網友點出「這肯定有嚴重的婆媳問題」，而男網友就是造成他們不和的原因。