人夫半夜急Call「突討小黃卡照片」　老司機秒懂：是通關密碼

▲老公半夜突討小黃卡照片。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣有越來越多民眾接種疫苗，只要施打疫苗，就會拿到一張黃色的「疫苗接種紀錄卡」。就有一名人妻發文表示，老公日前半夜打給她，要她幫拍小黃卡的照片，大家知道原因嗎？事件曝光後，不少網友都覺得事有蹊蹺，直言「不要問，你會怕」、「不好說」。

這名人妻在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到老公日前半夜急Call，要她幫拍小黃卡，當時她詢問「半夜要小黃卡幹嘛？」對方則回「不好說。」因此，她就相當好奇背後原因，有人知道拿這小黃卡要幹嘛嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲進入八大場所至少要接種1劑疫苗，且滿14天。圖與本文無關。（資料照／民眾提供）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「人與人的連結需要證明」、「現在戰酒店，都要有小黃卡」、「正在歡樂被臨檢」、「進入八大場所，要打過疫苗」、「越來越好玩，越來越好玩」、「好朋友連結要先看卡」、「去夜店，不然就是去酒店」、「不是去酒店就是要去酒店的路上」、「夜店的通關密碼」。

本站曾報導《八大回來了！持健保快易通App、小黃卡入場 信義區2夜店今晚狂歡》，北市府產業發展局指出，顧客至少要接種1劑疫苗且滿14天，持健保快易通APP、小黃卡證明方可入場。本站也曾報導《二級警戒延長至11／29 陪侍業符合「4條件」可開放》，16日起有陪侍服務的合法休閒娛樂場所符合4項措施得以開放，在復業後管理部分，顧客進場必須提供接種1劑疫苗且滿14天的證明。