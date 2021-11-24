新月曆「終極光棍節」驚呆他：錯過再等1千年　網壞笑：血流成河

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友深夜翻看新月曆時，赫然發現明年的雙11，若加上民國的年份，就有「7個1」根本終極光棍。話題引發熱烈回響，不少人嗅出商機，也有網友吐槽，「你是不是太閒！」

網友在「爆廢公社」發文直呼，「有沒有人發現，明年的11月11日，是民國111年11月11日，有7個1欸，錯過那天要再等1千年。」

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一席話引爆熱論，許多網友笑說，「111年11月11號11點11分11秒！我是不是贏了」、「超級光棍節」、「一千年後在座各位都不知道輪迴幾世，就算錯過也根本沒人記得」、「您滿清閑的」、「誰在乎這一天有幾個1啊」、「阿可以放假嗎」、「5G費率會有188吃到飽嗎」、「到底有多光棍」、「I don't fucking care」。

▲網友們看完忍不住狂吐槽。（圖／翻攝自爆廢公社）

另外，不少人也將焦點放在雙11優惠，「那麼多1有屁用，我只知道1111蝦皮又要發券，然後上班忙死」、「那一天會比這幾年都更優惠嗎」、「超商店員覺得幹」、「郵局的人又要送到心累了」、「那明年的雙11購物節會更多優惠嗎」、「我可以大膽預言，明年各大超商會血流成河，阿不是...是堆屍如山，也不是嗯...是包裹爆炸」、「買爆購物節」。