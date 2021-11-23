75吋電視、空氣清淨機再下殺！好市多「黑五限定」第3波優惠品來了

▲好市多黑色購物節本周開跑 。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」於本周開跑，預計祭出超過200種品項下殺，最多可省下逾29萬元。繼次日的鑽石項鍊、雙螢幕筆電後，明（24）日第3天精選優惠商品也搶先曝光，家電加碼再推75吋電視、空氣清淨機，而精品則有1.5克拉鑽石耳環，喜歡的民眾可別錯過。

▲▼好市多黑五限定第3波精選下殺品。（圖／翻攝好市多APP）



好市多「黑色購物節」第3日精選優惠商品先看，有TCL 75吋 4K QLED量子智能聯網顯示器、夏普空氣清淨機、1.5克拉圓形鑽石耳環、SEAGAATE外接式16TB桌上型硬碟、舒特膚臉部身體潔膚凝脂、TUMBLER RIEDEL ACCANTO系列德國製玻璃紅酒杯4件組及SWISS MISS香醇巧克力即溶可可粉等共7樣。

▲▼好市多黑五第3波精選下殺品共7種搶先看。（圖／翻攝好市多APP）

好市多黑五截至目前祭出超過百樣下殺品，其中，以服飾、民生用品折扣最好，最低打出38折優惠，今年民眾也搶攻禦寒棉被、衣物等商品，相較過去較熱門的3C、精品等買氣稍低。好市多黑色購物節今年長達7天時間，全台各店提早於上午9時營業，26至28日則提早至8點開門。

【你可能也想看】

►好市多黑五第2天「最新優惠夯品」曝！一表看13品項下殺6折價

►開吃！麥當勞連35天「雞塊、冰炫風加1元多1件」 加碼4大優惠

►紅茶買1送1、楊枝甘露第2杯半價喝！7大手搖飲限時優惠一次看

►我們的美麗就用白紙黑字寫下