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台味浪漫緊抓人心！《當男人戀愛時》到小螢幕還夠「台」嗎？導演殷振豪受訪曝關鍵

▲▼台式美學,panasonic,殷振豪。（圖／panasonic提供）

▲台式美學幕後推手，《當男人戀愛時》導演殷振豪。畫面中為殷振豪執導的MV〈如果你也愛我就好了〉。（圖／Panasonic提供）

記者張惠媛／採訪報導

2021上半年最受矚目、口碑爆棚的國片《當男人戀愛時》以風格鮮明的「台式美學」和刻骨銘心的愛情故事串起全台灣人的情感，上映僅9日票房就狂飆破億，創下台灣影史佳績，在疫情期間屢破紀錄，每一個情節都引起網友們熱議，今年8月更於Netflix上架，可說是2021年討論度最高國片，這股台式熱潮不僅將演技出眾的邱澤推上台北電影獎影帝寶座，更讓網友們相當看好，認為該片有望角逐本屆金馬獎。而這波強勁的「台式美學」熱潮，幕後推手正是導演殷振豪。

台灣新銳導演殷振豪以拿手的台味浪漫擄獲全台灣人的心，無論男女老少，連原本不存在的少女心都可以被他激發出來，在《當男人戀愛時》電影上映期間引發許多關注，但其實他的作品早在多年以前就開始撼動人心。殷振豪過去執導多部獨立樂團「茄子蛋」、「吿五人」的MV，茄子蛋的草根創作風格搭配上殷振豪拿手的台式浪漫氛圍，從〈浪子回頭〉、〈浪流連〉、〈這款自作多情〉等「浪子三部曲」，每一幕都緊抓人心。

▲▼2021台北電影獎,最佳男主角邱澤。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼《當男人戀愛時》不只叫好叫座，邱澤更憑藉此片拿下台北電影獎影帝。（圖／記者湯興漢攝）

▲2021台北電影節,《當男人戀愛時》左起程偉豪(監製)、金百倫(監製)、殷振豪(導演)、許瑋甯(女主角)、邱澤(男主角)、鍾欣凌(女配角)、陳俊宏(剪輯)、林育妘(造型設計)、蘇庭卉(造型設計)。（圖／記者湯興漢攝）

從大螢幕到小螢幕都細緻　Panasonic「製片人模式」讓導演心血不打折

身為影像工作者，要能呈現出自己作品最完美的一面，殷振豪認為「尺寸」絕對不能妥協！由於自己相當在意作品是否能將情感完整傳遞，因此演員細微的眼神、肢體動作、嘴角一抹牽動⋯⋯等，皆不能捨棄，因為這些「都是情感流動的象徵」，而在電影院中，因為螢幕夠大，這些細節自然能呈現在觀眾眼前，只是一旦換到小螢幕，「這些細節很有可能就會被犧牲掉。」

▲殷振豪,當男人戀愛時,台式美學,panasonic JZ2000,國片。（圖／panasonic提供）

▲殷振豪相當在意自己的作品呈現是否能完整傳遞出想表達的情緒。（圖／Panasonic提供） 

相當在意作品最終呈現的殷振豪，在挑選電視時除了尺寸一定要夠大之外，他強調：「對創作者來說，我們都有最佳設定的參數，但是在不同的家用電視上，有可能會因為自動調整而損失細節，但Panasonic的製片人模式可以自動調校為最佳觀賞狀態，我們的心血就能更完整地被看見。」

「真．自然6原色」讓台式美學魅力極大化

但「台式美學」的關鍵，究竟是什麼呢？「五顏六色。」殷振豪說，台灣的街道街景充斥著五顏六色，但是沒有經過特別設計的話看起來就會比較雜亂，因此透過美術設計、造型設計、材質選擇⋯⋯等，把這些鮮豔的元素拼湊起來，「轉換成我們記憶中很熟悉但是又很漂亮的東西。」也就是這樣，把這些「一樣的色票」透過鏡頭轉述，就會出現觀眾眼前看見的，說不出口的、濃濃的浪漫感。

▲▼台式美學,panasonic,殷振豪。（圖／panasonic提供）

▲Panasonic JZ2000主打「真．自然6原色」，讓台式美學極大化。（圖／Panasonic提供）  

要能將導演口中的「五顏六色」呈現出來，除了「顯色度」是關鍵外，殷振豪表示，Panasonic JZ2000主打「真．自然6原色」，比起傳統電視多了三種顏色，由於電影院跟傳統電視所能呈現的色彩範圍有所差異，而「真．自然6原色」讓可呈現的色彩範圍變大，顯現出更多細節，也因此極大化了五顏六色的台式美學迷人魅力。

▲▼殷振豪,當男人戀愛時,台式美學,panasonic JZ2000,國片。（圖／翻攝自panasonic官網）

▲360°Soundscape Pro在觀影時加強被包覆及沈浸的感受。（圖／翻攝自Panasonic官網）

360度立體環繞音效完整包覆　享受劇場般的沈浸體驗

除了畫面以外，殷振豪也對於音響系統有自己的一番見解，由於不是每個人家中都會有外接音響，如果電視內建優異的音響配備，便會是一大誘因，如Panasonic JZ2000內建的360°Soundscape Pro，360度的環繞效果在觀影上也會大大提升享受度，尤其是殷振豪會在電影中安排街邊鄰居的對話聲、路邊的車聲⋯⋯等，可以聽到許多聲音設計的細節，Panasonic JZ2000向上投射的揚聲器，再藉由反射形成立體感，觀影時能加強被包覆及沈浸的感受。 

Panasonic JZ2000　陪你重溫每一次的感動時刻

Panasonic JZ2000另配有Dolby Vision IQ，能感測環境光源，即使室內環境有所改變，也能根據室內照明的變化與播放內容的不同進行調整，以達到最佳色彩和對比度；「好萊塢 HCX PRO AI影像晶片」採用日本高校能影像處理器，提供色彩、對比度及清晰度的最佳平衡，與Dolby Vision IQ相輔相成，打造一場極致的視覺饗宴。不看電視的時候可開啟「My Scenery」功能，選擇自己喜愛的影像，並可隨時調整畫面背景內容，動靜皆宜，在不同時刻讓JZ2000成為居家空間裡最安穩的陪伴，體驗美好色彩帶來的浪漫感。

每一部電影，背後都有著許多人的汗水與淚水，呈現在螢光幕前的短短一兩個小時，卻是千百次淬煉的珍貴結晶，Panasonic JZ2000不只讓這些心血不白費，還能重溫每一次感動的時刻。

▲▼台式美學,panasonic,殷振豪。（圖／panasonic提供）

▲Panasonic JZ2000讓觀影時的視覺與聽覺都是極致享受。（圖／Panasonic提供）

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殷振豪當男人戀愛時台式美學panasonic JZ2000國片

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