陳立農退演國片《時光機》導演也請辭　李永得：看清楚中國真面貌

▲陳立農宣布退出國片《時光機》演出。（圖／翻攝自微博／陳立農、新浪娛樂）



記者林銘翰／台北報導

台灣電影《時光機》由金鐘編劇蔡怡芬執導、陳立農主演，卻遭中國大陸網友質疑導演有台獨、港獨及抹黑中國大陸的言論，不僅陳立農退出本片演出，蔡怡芬也確定請辭。對此，文化部長李永得26日表示，呼籲演藝人員看清楚中國的真面貌，大家要認清未來的趨勢。

陳立農工作室25日在微博發出聲明，表示陳立農已經與《時光機》片方解除合作關係，並說道「在此重申，陳立農先生本人堅持『一個中國』原則不動搖，祖國領土神聖不可分割，此立場不容置疑！」。

行政院長蘇貞昌26日下午率領相關部會首長，赴立法院進行施政報告總質詢。李永得會前受訪時表示，這部國片有得到1000萬的輔導金，這是審查委員會審定的結果，「如果更換重要的演員以及導演，可能要再請審查委員會再次審視」。

李永得認為，演藝人員應該要看清楚中國的真面貌，「未來中國對於這種有創意表演的，管制會越來越嚴格」，呼籲大家要認清未來的趨勢。

李永得提及，導演曹瑞原日前在金鐘獎講過一句話，這句話對政府來說很重視，就是要讓留在台灣所有的藝人，將來有更多的機會，因此文化部也正在研擬，怎麼樣讓台灣的影視產業、表演藝術能夠有更大的空間。

另外，李永得也說，台灣的影視產業要開拓更廣的世界市場，這部分文化部正在努力當中，會用很快的時間提出具體方案。