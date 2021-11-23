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桃園2022年度總預算創新高　三讀通過創6年來刪減最低！

▲桃園2022年度總預算創新高，三讀通過創6年來刪減最低！（圖／翻攝市議會網站）

▲桃園2022年度總預算創新高，三讀通過創6年來刪減最低！（圖／翻攝市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會今(23日)在黨團協商下，三讀通過桃園市政府明年度總預算案，三讀後歲入審定的預算高達1,276億6,100萬元，較去年度增加35億8,400萬元；歲出原列1,412億6,100萬元，審議結果減列2億1,000萬元，核列1,410億5,100萬元，較去年度增加32億7,100萬元；歲出僅刪除2億1000萬元，刪除率0.14%，創6年來預算審查，刪減預算最低一次！

▲桃園2022年度總預算創新高，三讀通過創6年來刪減最低！（圖／翻攝市議會網站）

無黨籍市議員牛煦庭發表五點聲明後，退席抗議。（圖／翻攝市議會網站）

無黨籍市議員牛煦庭於三讀通過歲入、歲出審定的預算後，發表五點聲明後，退席抗議。

聲明中指出：

一、世界客家博覽會預算編列，金額和內容，使得「利用現有場館」和「主動撙節開支」的附帶決議形同虛設，形同打臉議會，如果議會沒有不同聲音，那真是愧對市民託付。

二、各基金會業務重疊，許多能編、而且應編列於局本部的預算，議會、審計處屢次要求改正，市府置若罔聞，若仍不動議刪除，同樣是有愧市民監督政府的期待。

三、一讀會審查12天，不如協商三小時，建議三大黨團既然到了最後要搞協商，屢次推翻一讀刪除和擱置的預算，那以後乾脆早點協商早點決定，不用勞師動眾，也省點議會出席費的開支。

四、議會傳統根深蒂固，必須尊重，本席雖感嘆改變的力量有限，但不會因為孤單而放棄。

五、大悲無言，若其他議員同仁對於今日結果沒有意見，本席僅以退席抗議，對關心預算、關心桃園財政的市民朋友負起責任。

▲桃園2022年度總預算創新高，三讀通過創6年來刪減最低！（圖／翻攝市議會網站）

市長鄭文燦表示，桃園市升格後統籌分配稅款，加上一般性補助款落後其他直轄市非常多，未達其他五都的平均水準，他建議中央應對地方補助款進行全盤檢討，讓桃園的財政規模依直轄市的平均水準來設計，也讓其他直轄市獲得合理公平的財政對待，市府團隊也將與桃園市議會議長及各位議員同仁一起努力，共同爭取桃園市合理的財政待遇。

市府主計處長林世杰表示，2022年度總預算案公務預算部分審議結果如下：歲入原列1,276億6,100萬元，審議結果全數通過，較2021年度增加35億8,400萬元；歲出原列1,412億6,100萬元，審議結果減列2億1,000萬元，核列1,410億5,100萬元，較2021年度增加32億7,100萬元。以上歲入歲出相抵差短133億9,000萬元，以賒借收入予以彌平。歲出按政事別分析，仍以教育科學文化支出552億9,320萬元居首位，占39.20%；經濟發展支出290億9,545萬元居第二位，占20.63%。

林處長指出，明年度總預算成長的部分，主要為捷運綠線、市立圖書館總館、美術館等公共建設及提高育兒補助的經費增加。另外，附屬單位預算部分審議結果如下：2022年度有28個特種基金，總收入（基金來源）原列735億8,509萬元，審議結果全數通過，總支出（基金用途）原列678億7,013萬元，審議結果全數通過，盈（賸）餘57億1,496萬元，繳庫數100億1,000萬元。

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