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2024下架民進黨？最新民調曝　42.6％民眾希望「換其他政黨」執政

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 混亂中報告 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲最新民調顯示，42.6％民眾認為2024要換其他政黨執政。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨於2020大選中大獲全勝，總統蔡英文不僅順利連任，民進黨在立法院也取得過半席次。對此，最新民調顯示，有42.6％的民眾認為，2024應改換其他政黨執政。

國民黨台北市議員羅智強創辦的「台北智會」今（23）日公布最新民調。關於2024年總統大選，是否希望民進黨繼續執政，還是換其他政黨？42.6％認為應該「換其他政黨」執政、18.2％覺得應該由「民進黨繼續執政」、11.0％表示誰執政「無所謂/都可以」、28.2％「未表態」。

民調交叉分析顯示，除了泛綠支持者認為應該由「民進黨繼續執政」的比例高於「換其他政黨」之外（民進黨繼續執政60.1％、換其他政黨12.8％），其他所有分層都是以「換其他政黨」的比例較高。

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，電話號碼以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記之住宅電話。訪問期間自110年10月25日至27日，共成功訪問1,078份有效樣本，資料依照全國20歲以上之性別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。

▼台北智會民調。（圖／台北智會提供）

▲▼台北智會民調。（圖／台北智會提供）

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