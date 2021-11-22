南韓總統大選最新民調出爐！李、尹支持度差距僅0.5%　翻轉原因曝光

▲李在明與尹錫悅之間的民調差距縮短至0.5%。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓即將於明年3月舉行第20屆總統大選，雖然目前檯面上有李在明、尹錫悅、安哲秀、沈相奵等4人宣布參選，然而考慮南韓「兩黨政治」的傳統慣例，共同民主黨（執政黨）的李在明、國民力量（最大在野黨）的尹錫悅被認為最可能當選。不過，李、尹兩人民調支持度原本相差10%以上，卻在下一周逆轉，雙方差距僅0.5%。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓民調機構「韓國社會輿論研究所」（KSOI）在廣播電台交通放送（TBS）的委託下，於本月19至20日針對南韓全國1007名18歲以上成年人進行第40次的民意調查。

結果顯示，曾於5、6日獲得43.0%支持率，以及12、13日（第39次）獲得45.6%支持率的尹錫悅，在本次調查中略幅下降5.6%，剩下40.0%的支持率；反而是5、6日僅獲31.2%支持率，以及12、13日僅獲32.4%支持率的李在明，在本次調查時卻上升7.1個百分點，支持率來到39.5%，與尹錫悅兩人之間的差距從13.2%大幅縮減至僅剩0.5%。

至於正義黨候選人沈相奵的支持率為4.5%、國民的黨候選人安哲秀則維持4.0%。

另外，有46.8%的民眾支持下屆總統大選應該「政黨輪替」；而有42.1%的民眾則希望執政黨能夠守住政權。

當初韓國社會輿論研究所所長李康潤（이강윤）曾分析尹錫悅在民意支持度上大勝李在明的原因，他認為國民力量才在尹錫悅、洪準勺2人之間敲定推派尹參選，在初選結果出爐後不久，一定有所謂的「聚集效應」（韓文為convention效果，컨벤션 효과），預估該效應最長可能會持續7至10天。

根據韓媒《中央日報》，其實國民力量黨內對這份民調呈現的數據感到十分震驚。一名關係人士今（22）日接受電訪時表示，尹錫悅在這段期間內並未犯下明顯的失誤、也沒有任何失言的舉措，「無論一份民意調查再怎麼充滿變化，若考量到尹錫悅最近支持率上升，的確是非常讓人感到意外的結過。」

聖心女子大學政治系教授趙真晚（조진만）則認為，保守派陣營（即泛國民力量）的支持者們通常來說比較低調、不會參與民意調查，反而是進步派陣營（泛共民主黨）支持者才會積極參與民調。

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