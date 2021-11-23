御風好手「東方澤鵟」　濁水溪出海口現蹤

▲野鳥學會紀錄到東方澤鵟於出海口上方飛行，真實展現出濁水溪出海口珍貴生態與自然環境。（圖／野鳥學會王振芳提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

濁水溪擁有特殊的地理環境及氣候條件，雲林縣環保局為改善濁水溪揚塵事件發生，於下游沿岸利用廢棄文蛤殼定沙與鋪設稻草蓆、植生綠覆等環境友善工法，減少風蝕揚塵發生，意外造就鳥類棲息秘境，日前透過野鳥學會紀錄到東方澤鵟於出海口上方飛行，真實展現出濁水溪出海口珍貴生態與自然環境。

雲林縣環保局日前紀錄到御風好手「東方澤鵟」於出海口上方飛行，事實上目前麥寮出海口已發現超過200種以上的鳥種在此區域活動，藉由拍攝生態紀錄片以開啟濁水溪環境教育永續發展，候鳥飛翔模樣展現出自然之美，大量文蛤殼上更成候鳥繁衍棲息地，透過系列活動及生態紀實影片，使民眾瞭解候鳥、環境棲息地及在地發展的連結。

雲林縣環保局長張喬維表示，近年各界持續推動生物多樣性和生態修復工作，生態環境質量得到顯著改善，不少珍稀瀕危候鳥受到保護，藉由濁水溪紀錄片向各界傳達環境保育觀念，提升大家對生態保育的重視。

環保局也配合執行濁水溪揚塵防制及改善行動方案，將濁水溪揚塵事件日由2017年的基準年59天次，降至2020年的9天次，裸露地面積也從2017年的1500公頃減至2020年的927公頃，減少了573公頃以上，對於地方環境守護有成，未來環保局將持續協助民眾維持良好居住環境，並與在地居民攜手為生態保育付出努力。

▲濁水溪出海口孕育了珍貴生態與自然環境。（圖／野鳥學會王振芳提供）



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