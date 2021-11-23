快訊／澳洲TGA授予高端疫苗審查資格　外交部：有利加速審查

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

高端疫苗22日宣布，澳洲藥物管理局（Therapeutic Goods Administration，TGA）公告，在綜合考量疫苗資料文件和新冠疫情嚴重性後，決定授予高端新冠肺炎疫苗「審查資格認定」（provisional determination）；對此，外交部發言人歐江安23日在外交部例行記者會答覆媒體詢問表示，高端疫苗是第六家獲得審查資格認定的疫苗廠，這有利加速高端在澳洲查驗登記的審查程序，將持續爭取國產疫苗取得國際認證。

歐江安說明，為確保國人旅行權益及便利，駐澳洲代表處前已就我國接種高端疫苗的國人取得澳洲政府承認相關事宜，積極聯繫TGA及澳洲聯邦衛生部等相關部會，TGA於11月22日公告，決定授予高端疫苗「審查資格認定」，以據以進一步申請澳洲政府疫苗緊急使用許可（provisional approval），澳洲TGA的資格認定，有利加速高端在澳洲查驗登記的審查程序，惟程序上仍待澳洲TGA最終審查核可。

歐江安表示，高端肺炎疫苗是繼AZ、輝瑞、莫德納、嬌生、Novavax後，第6家獲得澳洲TGA授予「審查資格認定」的疫苗廠。 外交部與駐外各館處將持續與各國政府溝通協調，秉持科學客觀的防疫精神，爭取我國國產疫苗取得廣泛的國際認證。