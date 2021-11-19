駐立陶宛台灣代表處揭牌　中國外交部批「極為惡劣」

記者黃翊婷／綜合報導

駐立陶宛台灣代表處18日掛牌成立，現年89歲、有新立陶宛「國父」之稱的維陶塔斯．藍斯柏吉斯也到場祝賀。對此，中國外交部18日深夜發表聲明，強調這個舉動損害中國主權和領土完整，「性質極為惡劣」。

▲駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立，新獲任命的首任代表黃鈞耀及同仁在館牌前合影。（圖／外交部提供）

駐立陶宛台灣代表處開張後，立陶宛國會外交委員會主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）透過臉書報喜，並稱這是自由民主的勝利；友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）也認為這是一件意義重大的事。此外，歐洲議會也陸續湧現支持聲浪。

對此，中國外交部18日晚間針對「立陶宛批准台灣當局設立所謂『駐立陶宛台灣代表處』」發表談話，強調立陶宛政府不顧中方強烈反對和多次勸阻，仍執意設立，製造「一中一台」，公然違背一個中國原則，背棄立陶宛在兩國建交公報中的政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政，性質極為惡劣。

中國外交部聲明，中國政府對此表示強烈抗議和堅決反對，後續將採取一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果由立陶宛負責，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。我們要求立方立即糾正錯誤決定。我們也正告台灣當局，妄圖挾洋謀『獨』是打錯了算盤，注定逃脫不了失敗的下場。」

事實上，早在我國外交部長吳釗燮7月宣布將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），以台灣的名義設立代表處時，中國便在8月上旬召回中國駐立陶宛大使，同時要求立陶宛駐中國大使米凱維切涅（Diana Mickevičienė）離境。而米凱維切涅也已在9月回到立陶宛。

▼中國外交部發表聲明抨擊立陶宛。（圖／翻攝自中國外交部網站）