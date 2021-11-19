　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳釗燮：中國內部危機壓力越大、台灣面臨的危險越高

▲▼外交部長吳釗燮接受「瑞士德語廣播電視台」（SRF）視訊專訪。（圖／外交部提供）

▲外交部長吳釗燮接受「瑞士德語廣播電視台」（SRF）視訊專訪。（圖／外交部提供）

記者陳家祥／台北報導

外交部長吳釗燮日前接受《瑞士德語廣播電視台》（SRF）視訊專訪，深入說明中國對台軍事威脅、兩岸緊張情勢、台瑞關係及台歐關係等議題。吳釗燮在專訪中提到，兩岸情勢從未像現在如此緊張，中國升高對台灣的軍事威脅是非常真實的，我們必須就最壞的情況作好戰備防禦，並增強國防安全實力。

外交部表示，吳釗燮日前接受《瑞士德語廣播電視台》（SRF）視訊專訪，深入說明中國對台軍事威脅、兩岸緊張情勢、台瑞關係及台歐關係等，相關內容已在日前播出。

吳釗燮在專訪中提到，兩岸情勢從未像現在如此緊張，中國升高對台灣的軍事威脅是非常真實的，我們必須就最壞的情況作好戰備防禦，並增強國防安全實力，同時也向國際社會展示台灣充分擁有自我防衛的準備與決心。

吳釗燮說，中國近期面臨許多危機，為了轉移人民對其內部問題的關注，內部危機的壓力越大，台灣所面臨的危險也越高，令人憂心。

吳釗燮也強調，面對中國的威脅，美國政府高層官員已多次在重要場合，聲明美國對台灣的安全承諾「堅若磐石」（rock-solid），並重申美國將信守《台灣關係法》及「六項保證」，對我方給予全力的支持。

此外，台灣也積極做好自我防衛的準備與決心，無論戰爭是否在明天、下週或是十年後爆發，我們都將堅決捍衛台灣。

吳釗燮表示，瑞士是歐洲的民主典範，與台灣共享民主自由的理念價值。為了維護區域的安全穩定與台海和平，我方樂見瑞士等理念相近國家與台灣在政治及經濟上密切合作，更期盼瑞士能與其他歐洲國家，共同協助台灣參與國際事務，並支持台灣參與國際組織。

►「溫泉公園」13個池泡到爽才870元！

ET快訊
吃止痛藥誤吞AirPods！　女傳語音訊息崩潰：聽到腸胃聲
糗！法拍盲劍客標3.9坪地　「寫錯多1個0」390萬拍定
快訊／台61線嚴重車禍！砂石車碰撞氨水槽車　司機當場身亡
新總幹事「身分超大咖」　她領包裹傻眼！千人認證：各個身懷絕技
鼎泰豐必點吃錯N年？前員工認證2道菜「隱藏版神組合」
快訊／《跟騷法》三讀！　8類行為最重關5年
更新IG悲劇了！網強迫症快發作：醜到發瘋
台灣要贏南韓了！他揭「超車關鍵」：一來一回就追上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

延了快1年！台北燈節攜「最牛跳舞主燈」12月17日登場

歷時6年《跟騷法》終於三讀　內政部：半年內完成員警教育訓練

批正方「政治表演」唱歌、恐嚇樣樣來　林穎孟：藉公投發動政治攻擊

蔣志薇攜「桑塔熊」新莊棒球場開球　宣告新北耶誕即將開城

黃士修公然恐嚇對手惹眾怒　王婉諭批：傷害民主發展

快訊／跟騷行為限「與性或性別有關」　在野黨遺憾：保障為德不卒

快訊／跟蹤變態退散！立院三讀《跟騷法》　8類行為入罪最重關5年

「你身家安頓好了嗎？」　還原黃士修與民進黨嗆告恐嚇引爆點

黃捷開嗆黃士修「跋扈流氓」　科學講不贏就惱羞耍低級

立陶宛國會友台小組主席12月訪台　時代力量邀請晤敘

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

澎恰恰揭「負債2億」始末：我笨、夠蠢！　突收法院傳票...還原「疑似想輕生」簡訊

一言不合就掏棒狀物！2騎士起口角 他狂甩棍嗆「想怎樣」...路人全都錄

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

延了快1年！台北燈節攜「最牛跳舞主燈」12月17日登場

歷時6年《跟騷法》終於三讀　內政部：半年內完成員警教育訓練

批正方「政治表演」唱歌、恐嚇樣樣來　林穎孟：藉公投發動政治攻擊

蔣志薇攜「桑塔熊」新莊棒球場開球　宣告新北耶誕即將開城

黃士修公然恐嚇對手惹眾怒　王婉諭批：傷害民主發展

快訊／跟騷行為限「與性或性別有關」　在野黨遺憾：保障為德不卒

快訊／跟蹤變態退散！立院三讀《跟騷法》　8類行為入罪最重關5年

「你身家安頓好了嗎？」　還原黃士修與民進黨嗆告恐嚇引爆點

黃捷開嗆黃士修「跋扈流氓」　科學講不贏就惱羞耍低級

立陶宛國會友台小組主席12月訪台　時代力量邀請晤敘

延了快1年！台北燈節攜「最牛跳舞主燈」12月17日登場

台股萬八近關情怯！指數下跌23點收17818　週線連7紅

千萬別摸往生者的臉！　3科學原因驗證：不是迷信

歷時6年《跟騷法》終於三讀　內政部：半年內完成員警教育訓練

古林睿煬交手初登板李子強　運彩看好統一勝富邦

影／俞利一人跳《The Boys》性感炸裂！粉尖叫：想念少女時代了

批正方「政治表演」唱歌、恐嚇樣樣來　林穎孟：藉公投發動政治攻擊

幽靈電話一接就掛斷！內行抖「暗黑目的」超氣：過幾天會更煩

蘋果加速開發Apple Car！　彭博：2025年推出全自動駕駛車

LIVE／混打預約下午4點截止　陳時中最新說明

政治熱門新聞

綠營桃園市長黑馬曝　陳時中空降難

遭批廟產2.9億「年年不變」　大甲鎮瀾宮首度公布財報澄清

打高端恐補2劑國際疫苗　專家：台灣打4劑成全球首例

快訊／立院三讀《跟騷法》　8類行為入罪最重關5年

黃士修嗆核能處長：身家安頓好了吧　她酸「講不贏就威脅」

顏家被爆搶下台中港BOT煤炭倉儲案　周玉蔻轟：謀財害命莫此為甚

拜登證實：美國正考慮杯葛北京冬奧

正副總統、行政院長基隆「合體開講」

顏寬恒發言人「提告周玉蔻」

焦糖哥哥爆「有人出錢勸退」　民進黨北市黨部要查

白晝之夜線上成效差　柯仍讚模範

中科院11月密集火砲測試　試射飛彈疑為「天弓三」

嗆告台電挨批恐嚇　黃士修再開砲

顏寬恒發言人控告周玉蔻盼好好重修學分

更多熱門

相關新聞

駐立陶宛台代表處准了！中國批惡劣

駐立陶宛台代表處准了！中國批惡劣

駐立陶宛台灣代表處18日掛牌成立，現年89歲、有新立陶宛「國父」之稱的維陶塔斯．藍斯柏吉斯也到場祝賀。對此，中國外交部18日深夜發表聲明，強調這個舉動損害中國主權和領土完整，「性質極為惡劣」。

美提台灣關係法及6項保證挺台 陸外交部：非法無效　

美提台灣關係法及6項保證挺台 陸外交部：非法無效　

跟著詩詞走江蘇一窺「京杭大運河」 千年詩句串聯古今風貌

跟著詩詞走江蘇一窺「京杭大運河」 千年詩句串聯古今風貌

拜習會涉台內容美中說法不一　外交部：美方多次提醒中方可能過度詮釋

拜習會涉台內容美中說法不一　外交部：美方多次提醒中方可能過度詮釋

習拜會「一個中國」各自解讀 台海問題仍存分歧

習拜會「一個中國」各自解讀 台海問題仍存分歧

關鍵字：

吳釗燮外交部兩岸台歐

讀者迴響

熱門新聞

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

騎士撞C300亡　車友：170追不上

鄭家純開箱6000萬豪宅！　「水平尺量配電箱」驗屋

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

重機騎士撞C300「內臟全碎」亡　駕駛現身還原經過

機車雙載車禍　2男送醫不治

全新Lexus NX200只有台灣有！

激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫傻：腸子會掉出來

更多

最夯影音

更多
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD
粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面