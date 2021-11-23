國際刑警組織大會　超過30國、570位國會議員聲援台灣參與

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

「國際刑警組織」（INTERPOL）大會登場，我國持續請友邦及理念相近國家協助，向國際傳達台灣訴求並爭取支持。外交部發言人歐江安23日在外交部記者會上答覆媒體提問表示，我國內政部警政署9月致函盼獲邀以觀察員身份參與大會，而包括美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）以及荷蘭外交部長Ben Knapen均已公開聲援台灣，也有超過30國、570位國會議員聲援台灣參加。

歐江安表示，第89屆「國際刑警組織」（INTERPOL）大會受COVID-19影響，延至今年11月23日至25日在土耳其伊斯坦堡以實體方式舉行，我國內政部警政署刑事警察局長黃嘉祿已於9月致函INTERPOL主席金鍾陽（Kim Jong Yang）表達我方盼獲邀以觀察員身分參與大會，並呼籲INTERPOL正視我國參與的正當性及必要性。

歐江安說，我國推動參與INTERPOL的主要訴求包括爭取以觀察員身分參與INTERPOL年度大會、獲授權使用「I-24/7全球警察通訊系統」（I-24/7 global police communications system）以及參與INTERPOL所舉辦的會議、機制與活動。外交部持續洽請友邦及理念相近國家以適當方式協助我方，共同向國際傳達台灣的訴求並爭取支持。

此外，歐江安指，友邦持續以致函INTERPOL 等方式，為台灣聲援。美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）以及荷蘭外交部長Ben Knapen均已公開聲援台灣爭取參與INTERPOL的訴求，這也是荷蘭外長首度公開表態。

在立法部門方面，歐江安說明，已有超過30國、570位國會議員，陸續以通過決議、宣言、個別或聯名致函等方式聲援台灣參與INTERPOL，包括美國、日本、法國、加拿大、義大利等國家，以及「中美洲議會」與「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)等跨國議會組織的國會議員。

歐江安強調，外交部感謝友好國家對於台灣參與INTERPOL推案的肯定與認同，我國將秉持「專業、務實、有貢獻」的原則持續推動參與INTERPOL，讓國際警政社群瞭解台灣可為打擊跨國犯罪做出貢獻，是建立更安全世界的不可或缺一員。