型男想當外星人！割鼻又「切斷2指」改裝爪子　驚曝終極改造下一步

▲洛弗雷多（Anthony Loffredo）切斷2指，預計改造成爪子。（圖／翻攝Instagram@the_black_alien_project）

記者吳美依／綜合報導

法國33歲男子洛弗雷多（Anthony Loffredo）夢想成為「黑色外星人」，因此接受一系列整形手術，最近還開刀切除左手無名指及小指，想要改造成爪子。但他表示，其目標只完成了34%，接下來還要繼續改造手指、四肢、後腦勺，甚至把皮膚移除換成金屬。

▲洛弗雷多改造前後對比照。（圖／翻攝Instagram@the_black_alien_project）

洛弗雷多已經切除鼻子與上唇，割開舌頭，眼球及全身也被紋身覆蓋，儘管如今說話費力，卻沒有澆熄身體改造的熱情。他在Instagram上發文，向近74萬粉絲表示，「在世界另一端繼續我的計畫，過程非常順利，又一個夢想實現了。感謝你們完成最優秀的工作，我發自內心感激墨西哥。」

洛弗雷多表示，自己從小就對人體突變及移植著迷，但長大後擔任保全才受到啟發，「我發現我沒有按照自己想要的方式過活」，於是展開身體改造之路。但在歐洲多國，除了刺青及穿刺以外，可能造成傷害的身體改造都是非法的，因此他只好飛往世界各地圓夢。

▲洛弗雷多表示，他成為「黑色外星人」的目標只完成34%。（圖／翻攝Instagram@the_black_alien_project）



洛弗雷多的粉絲紛紛留言鼓勵，「天啊，我不敢相信你竟然做到了，希望你的身體能夠很快適應。」、「你令人同時感到不安又迷人。我不認為我能做到，但願意為你實現夢想而豎起大拇指。」但也有不少人猛烈抨擊他的行為，「你100％會後悔的。」、「這簡直是公然不尊重那些不幸失去四肢，並且試圖恢復正常人體功能的人。」

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