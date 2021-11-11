蛇蠍女復仇記！花心前男友求復合　她逼「手腕刺她名」隔天秒分手

▲網友讓前男友在身上刺上她的名字後，隔天就把對方甩掉。（圖／TikTiok／lanalovelace7）



記者王佩翊／編譯

許多情侶在熱戀時會選擇在身上刺青，留下愛的印記，然而一旦兩人分手，很有可能就會成為未來伴侶心中的一根刺。國外一名TikTok網友卻表示，自己特意哄騙想回頭求復合的前男友在手腕上刺上她的名字，但其實她隔天就要直接搞消失，為的就是要報復前男友，引發熱烈討論。

TikTok網友@lanalovelace7日前上傳了一段影片，只見影片中有名身穿白色上衣、棕色褲子的男子正在接受刺青，他的對面則是有2名刺青師小心翼翼地施作，然而鏡頭迅速就轉回原po身上。原來影片中的男子就是為了要將原po的名字刺在自己的身上，才會來到刺青店。然而這個看似浪漫的舉動，事實上卻是一場報仇劇的開端。

原po在影片上寫道，「當妳該死的前男友回頭求你復合時，讓他把妳的名字刺在他身上，然而就馬上消失。」原來原po早就決定要先說服前男友在身上刺自己的名字以證明複合誠意，隨後就要大搞消失直接甩掉對方，以報復男方交往期間的惡劣行徑。

該段影片隨即吸引130多萬人觀賞、15萬人按讚、1850人回應。令人驚訝的是，有多名網友留言表示，自己也曾經對惡劣的渣男前男友做過類似的事情。

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