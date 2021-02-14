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24歲辣模「舌尖分岔」如蛇吐信！狂吸百萬粉絲　讚：女神降臨

▲巴西24歲模特兒瑪托斯（Ray Mattos）熱愛紋身與穿洞。（圖／翻攝Instagram帳號／ray.mattos）

▲巴西24歲模特兒瑪托絲（Ray Mattos）熱愛紋身與穿洞，甚至接受過「舌裂」手術。（圖／翻攝Instagram帳號／ray.mattos，下同。）

記者吳美依／編譯

巴西24歲模特兒瑪托絲（Ray Mattos）熱愛紋身與穿洞，甚至接受「舌裂」手術，讓舌尖呈現分岔狀、彷彿蛇信，美麗外表與前衛作風在Instagram上吸引超過100萬名追蹤者，並被粉絲譽為「女神」降臨。她最近在社群媒體上分享舊照片，秀出自己較年輕、尚未接受任何身體改造藝術的模樣，再度引發熱議。

《每日星報》報導，瑪托絲因為勇於接受各種身體改造藝術，被視為非主流模特兒（alternative model），並在社群媒體上脫穎而出。她臉上與耳朵多處穿洞，全身佈滿紋身，包括肩膀上的獅子、手上的貓咪、小腿上的蝴蝶、大腿與胸口的人像以及雙手的文字刺青。

▲巴西24歲模特兒瑪托斯（Ray Mattos）熱愛紋身與穿洞，甚至接受過「舌裂」手術。（圖／翻攝Instagram帳號／ray.mattos，下同。）

▲瑪托絲（Ray Mattos）少女時期已經穿了鼻環，模樣清秀。

在舊照片中，少女瑪托絲已經穿了鼻環，身上還沒有那麼多紋身，擁有一頭飄逸金髮與白皙皮膚，模樣非常清秀。但是，她似乎更喜歡自己現在的樣子，曾在貼文中自豪地說，「刺青是最棒的」。

瑪托絲每次分享自己的照片，總會許多粉絲湧入留言大讚，「絕對動人的刺青女神」、「妳是純粹的藝術」、「好愛這些刺青」、「太美了」，甚至有人開玩笑地表示愛意，「嫁給我吧」。

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