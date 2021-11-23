4槍殺死新店男逃出境！殺手從頭到腳穿名牌　槍扔出境航廈外水溝

▲新店槍擊案，殺手曝光。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、林昱萱／新北報導

新北市新店區一名何姓男子22日上午8時在住處門口遭連開4槍射殺身亡，而誇張的是，行凶的槍手犯後從容跳上白色自小客開車離開現場，而根據最新消息傳出，槍手疑似早有預謀，犯案後4小時火速出境至中國大陸，而警方也於龍山寺附近找到他作案時穿的衣服。

警方追查後發現，槍手早在6時就開車到何男住處附近，埋伏約2小時，直到何男上午送孩子上學後回家時才動手，而該名殺手計畫相當縝密，犯案後多次製造斷點，先於新店中央、環河路賣場棄車後變裝，隨即搭乘計程車至北市龍山寺捷運站，第二次變裝，再轉搭計程車至桃園機場後出境。

該名槍手身穿愛迪達紅藍帽T、頭戴北臉帽子、就連褲子、皮帶都是知名精品GUCCI，而其犯案後多次製造斷點，一身名牌則被他丟在龍山寺附近，至於作案槍枝，警方隨後也在航廈外聯外道路水溝中尋獲。據悉，犯案的槍手黃男30餘歲，於22日上午10時許到桃機，黃男犯案動機仍待查，約當日中午12時出境至中國大陸，犯案槍枝為制式槍枝，子彈剩一顆。

由於該名槍手的犯案計畫、過程將當縝密，不僅事先規劃好逃跑路線，甚至在犯案後短時間內就火速出境，因此警方認為其預謀性犯案的可能性極高，而警方指出，凶嫌對何男作息相當了解，可能是熟識的人，他犯案後不斷在北部流竄，最後棄車於捷運小碧潭站IKEA停車場，而何男曾在2015年捲入製毒案，是否為相關糾紛引起仇殺，還待進一步調查釐清。