吃火鍋「冬粉會神隱」？　他1妙計「保證不散」還增加風味

▲把冬粉塞在竹輪中間，下鍋煮就不會散了。（圖／翻攝自Twitter／@mokkun855）

實習記者黃品臻／綜合報導

吃火鍋少不了冬粉，不過冬粉丟進鍋子裡常散得到處都是，不易撈起享用。就有一名日本網友分享如何處理這個問題，不但能輕鬆吃到冬粉，還能增添一番風味。

據日媒「grape」報導，日本推特網友「@mokkun855」近日分享在火鍋開煮前，可以先將同為火鍋料的「竹輪」切片，再把一束一束冬粉塞入竹輪的孔中，讓竹輪變成套環、固定住冬粉，如此一來冬粉煮熟了也不會散開。

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@mokkun855也貼出了實際操作的照片，可以看到冬粉煮熟後，仍然好好地被夾在竹輪中，這時只要夾起竹輪，就能同時撈起冬粉，不需要費力在鍋裡不停翻找，而且因為竹輪的味道也在烹煮過程滲入冬粉中，讓冬粉吃起來別有一番風味。

如此方便的生活小妙招一貼出，至今吸引超過5萬人按讚，網友們也紛紛留言表示，「這樣看起來很好吃誒」、「這主意太好了，下次吃火鍋也來試試看」、「把義大利麵穿入小香腸也很類似這種做法」、「我要把這個方法推廣出去」、「怎麼想出這種方法的，太厲害了」。