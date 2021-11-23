好市多買星巴克隨行杯　「霧黑落漆＋刮痕」傻眼：以為買到二手

▲杯身有明顯的刮痕。（圖／翻攝自臉書「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（costco）商品選項眾多，常會買到物超所值的商品，不過偶爾也會出包，一名女網友日前到賣場購買「星巴克隨行杯禮盒組」，回家拆開包裝後，杯子上出現好幾條超明顯的刮痕，讓她超失望，還以為自己買到二手貨，對此，許多網友建議原PO拿去退貨，「這是你的權利」。

女網友在臉書「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」發文，慕名而上星巴克隨行杯組，內容物有一包咖啡豆以及黑色隨行杯，只要635元，不過拆開後卻超級失望，黑色外觀的隨行杯，杯身有多處刮痕，甚至還有落漆的情形，「打開來只有失望，還以為是二手的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，許多網友狂喊「拿回去退貨」，「退啊！不用跟好市多客氣」、「退貨吧！這是你的權利，不需要被道德綁架」、「有刮痕真的不能接受」、「我原本也要購入，看到你這篇滅火了」、「展示品出售嗎」。也有人指出，「星巴克水壺品質很差、售價太高，只是買個虛榮而已」、「吃牌子的商品，還是買象印、虎牌這類」、「這圖案只是買信仰」。

其中，有內行網友表示，好市多賣的星巴克，和外面的星巴克不一樣，「台灣能看到的星巴克，至少有兩個系統，一個是買一送一會擠滿人的星巴克門市，2018年後(含)是統一企業百分之百持股的『悠遊生活事業』；另外一個系統，是2018年雀巢和星巴克合作的，至於好市多的星巴克，我不知道是他自己從美國進的，還是跟台灣雀巢進的，又或者是哪個系統，但好市多的星巴克，和你在台灣街頭看到的星巴克，沒什麼關係好嗎」。

▼還以為買到二手商品。（圖／翻攝自臉書「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」）