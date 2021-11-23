林錦昌、張景森深入馬祖親手釀老酒　明年藝術島展開時開譚品嚐

▲文總秘書長林錦昌、行政院政委張景森深入馬祖居民家中，學習古法釀造老酒。（圖／文總提供）



記者陶本和／南竿報導

文化總會宣布「馬祖國際藝術島」正式起跑後，為呼應主題「島嶼釀」，特別選在22日入冬節氣「小雪」，行政院政委張景森、文總秘書長林錦昌等人，一起走進馬祖居民家中品嚐老酒，更學習古法釀造老酒，準備明年2月藝術島開展時，回到馬祖開譚品嚐。

文化總會秘書長林錦昌、連江縣長劉增應、行政院政務委員張景森等人，21日共同在馬祖南竿舉行「馬祖國際藝術島」記者會，宣告這個長達10年，每2年一次的藝術祭，從2022年的2月12日至4月10日正式在四鄉五島展開。

根據規劃，預計有8個計畫、39件作品、2個展覽、31位藝術家與在地共同創作，透過策展、在地共創、景觀建築等計畫，將醞釀已久的美好，轉化為精彩的創作，結合跳島體驗、觀光旅遊等活動，分享獨特的馬祖島嶼故事。

▼文總秘書長林錦昌、行政院政委張景森深入馬祖居民家中，學習古法釀造老酒。（圖／文總提供）



為了搭配本次藝術島主題「島嶼釀」，文總特別選在22日入冬節氣「小雪」，張景森、林錦昌等人，一起深入馬祖居民的家中，品嚐老酒，甚至玩起盲測猜老酒年份的小遊戲；隨後，大夥兒也在釀酒老師一對一指導下，學習古法釀造，要等明年2月藝術島開展時，回到馬祖開譚品嚐。

首次體驗釀酒的林錦昌表示，他喜歡手作的溫度感，像是攤米的過程，感受到貼近土地的溫熱，而大家共釀出來的酒，每一甕都有自己獨特的味道，且一定非常香醇。他認為，釀酒是馬祖重要的文化資產，將文化好好保存、加入新的元素，如同馬祖國際藝術島，未來會有更多專業者的加入，給予島嶼多元的養分與滋養。

張景森則表示，釀酒是一個很迷人的過程，很簡單的原物料，加上時間的醞釀，就可以成就如此美好的滋味。就像馬祖一樣，在山海與住民之間，加上時間的積累，成就了有文化底蘊，可以一再品嘗，百訪不膩的四鄉五島。

▼文總秘書長林錦昌、行政院政委張景森深入馬祖居民家中，學習古法釀造老酒。（圖／文總提供）

